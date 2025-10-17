Головна Спорт Новини
Україна піднялася в рейтингу ФІФА: яке місце посідає наша збірна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Україна піднялася в рейтингу ФІФА: яке місце посідає наша збірна
Синьо-жовті мають 1555,36 бала.

Після двох перемог Україна піднялася з 28 місця на 27-ме

ФІФА оновила рейтинг національних футбольних збірних. Про це повідомляє «Главком».

Після двох перемог у матчах з Ісландією та Азербайджаном збірна України піднялася з 28 місця на 27-ме. Синьо-жовті мають 1555,36 бала.

Очолює рейтинг Іспанія – 1880,76 бала.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

