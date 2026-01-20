Юркевічус зупинилася за крок від дабл-даблу у грі чемпіонату Ізраїлю

У цьому сезоні Юркевічус в 17 матчах в середньому набирає 9.4 очка, 13.6 підбирань

Українська форвардиня Тетяна Юркевічус провела черговий матч в чемпіонаті Ізраїлю за «Хапоель» Беер-Шеву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Її команда програла на виїзді «Хапоелю» Петах-Тіква 68:75.

Тетяна Юркевічус відіграла в матчі 31 хвилину, набрала 13 очок (5/7 двоочкові, 1/3 триочкові, 0/2 штрафні), зібрала 9 підбирань, 6 передач, 1 блок при 4 фолах та 2 втратах.

У цьому сезоні Юркевічус в 17 матчах в середньому набирає 9.4 очка, 13.6 підбирань, 3.8 передачі.

Українка є кращою в чемпіонаті за підбираннями (у другої кращої в рейтингу Алісії Дженкікс 11.3 підбирання), є кращою за підбираннями на своєму щиті (у Юркевічус 10.4 підбирання, у Алісії Дженкінс 9.1), а також другою за підбираннями на чужому щиті (у українки 3.2 підбирання, у лідера Челсі Нельсон – 3.5 підбирання).

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0