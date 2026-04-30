Світоліна втрималась у топ-10 світового рейтингу WTA завдяки Костюк

Святослав Василик
Еліна Світоліна програла в Мадриді у другому колі
Еліна втратила три позиції у рейтингу після невдачі у Мадриді

Українська тенісистка Еліна Світоліна збереже місце в топ-10 світового рейтингу після перемоги Марти Костюк у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Мадриді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Чому Світоліна збереже місце у першій десятці рейтингу

Світоліна розпочинала виступи на турнірі у Мадриді у статусі чинної півфіналістки і мала захищати 390 залікових очок у рейтингу. Втім, перша ракетка України зазнала поразки в другому раунді від угорки Анни Бондар, що стало її першим програшним стартом у турі WTA від початку сезону.

Через ранній виліт у Мадриді Світоліна вже втратила три позиції, опустившись із сьомої позиції на десяту. Українка вже пропустила італійку Жасмін Паоліні, канадку Вікторію Мбоко та «нейтральну» Мірру Андрєєву, яка зіграє у півфіналі Мадрида.

Випереджати Світоліну в десятці також могла чинна 13-та ракетка світу Лінда Носкова – у разі перемоги в Мадриді. Проте у чвертьфіналі чешка поступилася саме Марті Костюк та обмежилася доробком у 150 очок від початку турніру.

У топ-10 Світоліна залишається від початку лютого, коли здійнялася з 12-ї позиції. До чільної десятки лідерка національного рейтингу повернулася вперше з 2021 року.

На якій позиції в рейтингу зараз Костюк

Перемога над Носковою також дозволила Костюк повернутися в топ-20 світового рейтингу – в режимі реального часу вона 20-та. У разі здобуття титулу в Мадриді українка здійметься на 15-ту позицію та оновить особистий рекорд у рейтингу – досі була лише 16-ю (червень 2024).

У півфіналі турніру в Мадриді Костюк зустрінеться з ексросіянкою Анастасією Потаповою, яка представляє Австрію.

У разі перемоги українка вперше у кар'єрі зможе вийти до трьох фіналів протягом одного календарного року. Наразі Костюк залишається єдиною учасницею турніру в Мадриді, яка дісталася цієї стадії, не програвши жодного сету.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

