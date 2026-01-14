Слідом за Вавринкою. Колишній третій тенісист світу Раоніч завершив кар'єру

Раоніч у 2011 році став одним з найуспішніших кваліфаєрів на турнірах серії Грендслем: він дістався до четвертого кола Australian Open

Канадський тенісист Мілош Раоніч офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри у віці 35 років. Про це повідомляє «Главком».

Колишня третя ракетка світу, відомий своїми потужними подачами, за що отримав прізвисько «Ракета», повідомив про це рішення у соціальних мережах у неділю, 11 січня 2026 року. Тенісист зазначив: «Час настав, я йду з тенісу. Це момент, про який ти знаєш, що він колись настане, але чомусь ніколи не почуваєшся до нього готовим. Я готовий настільки, наскільки це взагалі можливо. Теніс був моєю любов’ю та одержимістю більшу частину життя. Я був найщасливішою людиною, бо зміг прожити та втілити свої мрії».

Раоніч увійшов в історію як найтитулованіший канадський тенісист в одиночному розряді серед чоловіків. Його піковим досягненням став 2016 рік, коли він дійшов до фіналу Вімблдону та півфіналу Australian Open, а також посів третє місце у світовому рейтингу ATP. Це досі залишається рекордною позицією для представників Канади. Протягом кар'єри канадець здобув вісім титулів на турнірах ATP та заробив понад 20 мільйонів доларів призових.

Останні сезони тенісиста були затьмарені численними травмами, зокрема проблемами з ахілловим сухожиллям та плечем. Востаннє Раоніч з'являвся на корті в офіційних матчах на Олімпійських Іграх-2024 в Парижі, де поступився у першому раунді. Після тривалих спроб відновитися та повернутися у тур у 2025 році, спортсмен визнав, що його тіло більше не дозволяє конкурувати на найвищому рівні.

Хоча Мілош завершує виступи, канадський теніс залишається на високих позиціях. Наразі 25-річний Фелікс Оже-Альяссім посідає п'яте місце в рейтингу ATP, маючи у своєму активі вісім титулів та виходи у півфінали US Open у 2021 та 2025. Єдиною канадською чемпіонкою турніру Grand Slam в одиночному розряді залишається Б'янка Андреєску, яка виграла US Open у 2019.

