Камбеки з розгромом замовляли? Підсумок матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

«Ноттінгем» у серії пенальті здолав «Мідтьюлланн», реабілітувавшись за провальний сезон в Англійській Прем'єр-Лізі

Матчі 19 березня були набагато яскравішими, ніж поєдинки тиждень тому

Відбулися заключні матчі 1/8 фіналу другого за силою єврокубка – Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Найкращий матч туру

Матч між «Мідтьюлланном» та «Ноттінгемом» став найбільш гострою дуеллю серед других поєдинків 1/8 фіналу, адже все вирішилося після завершення 120 хвилин основного часу.

Перший тайм проходив у доволі рівній боротьбі, але трохи гострішими виглядали гості. На 40-й хвилині це дало результат: Ніколас Домінгес виграв верхову боротьбу після подачі та головою відкрив рахунок. До перерви «Ноттінгем» ще кілька разів загрожував воротам суперника, зокрема влучив у поперечину, але рахунок залишився мінімальним.

Після перерви англійський клуб швидко подвоїв перевагу: на 52-й хвилині Раян Єйтс точним ударом із меж штрафного зробив рахунок 0:2. Здавалося, що інтрига зникає, однак «Мідтьюлланн» не здався. Господарі поступово перехопили ініціативу й на 69-й хвилині скоротили відставання завдяки тому, що Мартін Ерлич опинився першим на підбиранні та ефектно пробив у дев’ятку. Кінцівка основного часу пройшла у напруженій боротьбі: Штефан Ортега неодноразово рятував гостей, а Еліас Олафссон відповідав своїми сейвами. Обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але рахунок не змінився – гра перейшла в овертайм.

У додатковий час напруга лише зросла. «Ноттінгем» навіть забив, але гол було скасовано через офсайд після перегляду VAR. Водночас «Мідтьюлланн» також мав свої нагоди, проте реалізувати їх не вдалося. У підсумку все вирішувала серія пенальті. У післяматчевій «лотереї» вирішальним став холоднокровний виступ гравців англійського клубу. Морган Гіббс-Вайт та Ібрагім Сангаре впевнено реалізували свої удари, а вирішальну крапку поставив Неко Вільямс. Натомість у складі данців кілька виконавців не витримали тиску – були і промах, і сейв голкіпера.

У підсумку «Ноттінгем» вирвав перемогу в серії пенальті після надзвичайно напруженого протистояння та вийшов до чвертьфіналу, поклавши край данській казці.

«Рома» – «Болонья»

Другий матч між «Ромою» та «Болоньєю» перевершив усі очікування від італійського дербі, яке в першому поєдинку завершилося нічиєю з рахунком 1:1.

Упевненіше стартували господарі гри залишився за гостями: на 22-й хвилині Джон Роу ефектним ударом у дев’ятку відкрив рахунок після передачі Сантьяго Кастро. Однак римляни швидко відповіли: на 32-й хвилині Еван Н'Діка після кутового від Лоренцо Пеллегріні зрівняв рахунок. Перед самою перервою «Болонья» знову вийшла вперед: після перегляду VAR було призначено пенальті, який реалізував Федеріко Бернардескі.

У другому таймі гості зміцнили перевагу: на 58-й хвилині Сантьяго Кастро скористався помилкою захисту й зробив рахунок 1:3. Проте «Рома» не здалася. Спочатку на 69-й хвилині Доніелл Мален реалізував пенальті, а на 80-й хвилині Лоренцо Пеллегріні замкнув передачу та зрівняв рахунок до 3:3.

У додатковий час гра залишалася напруженою та жорсткою, із великою кількістю фолів і жовтих карток. І все ж вирішальний момент настав на за дев'ять хвилин до серії пенальті: Тейс Даллінга віддав результативну передачу, а Ніколо Камб'ягі точним ударом із рикошетом від штанги приніс перемогу гостям.

У підсумку «Болонья» змогла переграти титулованішого суперника та продовжити участь у турнірі.

Інші матчі туру

Цікавим поєдинком для українських вболівальників був матч «Лілля» проти «Астон Вілли». Французька команда, за яку грає Роман Яремчук, не зуміла знайти ключ до захисту англійського клубу, а тому завершила виступи на турнірі, поступившись з загальним рахунком 0:3.

Інші поєдинки мали багато камбеків, які в другому матчі завершувалися розгромними рахунками. Наприклад, почала цю тенденцію португальська «Брага», яка після 0:2 від «Ференцвароша» забила одразу чотири рази в домашньому поєдинку. Продовжили її «Бетіс» (з рахунку 0:1 проти «Панатінаїкоса» зробив 4:1) та «Фрайбург» (з рахунку 0:1 проти «Генка» зробив 5:1).

Наступний раунд Ліги Європи продовжиться 9 квітня.

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Другі матчі

«Рома» – «Болонья» 3:4 (за сумою матчів 4:5)

Голи: Н'Діка (32), Мален (69), Пеллегріні (80) – Роу (22), Бернардескі (45+2), Кастро (58), Камб'ягі (111)

«Астон Вілла» – «Лілль» 2:0 (за сумою матчів 3:0)

Голи: Макгінн (54), Бейлі (85)

«Бетіс» – «Панатінаїкос» 4:0 (за сумою матчів 4:1)

Голи: Руїбаль (8), Амрабат (45+1), Кучо (53), Антоні (66)

«Порту» – «Штутгарт» 2:0 (за сумою матчів 4:1)

Голи: Вілльям Гомес (21), Фрогольдт (72)

«Фрайбург» – «Генк» 5:1 (за сумою матчів 5:2)

Голи: Гінтер (19), Матанович (25), Гріфо (53), Сузукі (56), Еггенштайн (79) – Сметтс (39)

«Мідтьюлланн» – «Ноттінгем» 1:3 (за сумою матчів 2:3)

Голи: Ерлич (69) - Домінгес (40), Єйтс (52)

Серія пенальті: Чо Ки Син (нереалізований удар), Шимшир (нереалізований удар), Чілуф'я (нереалізований удар) – Гіббс-Вайт (забитий удар), Сангаре (забитий удар), Вільямс (забитий удар)

«Ліон» – «Сельта» 0:2 (за сумою матчів 1:3)

Голи: Руеда (25), Хутгла (90+2)

«Брага» – «Ференцварош» 4:0 (за сумою матчів 4:2)

Голи: Орта (11, 53), Грілліч (15), Гонсало (34)

Нагадаємо, що минулого тижня жоден з поєдинків Ліги Європи не завершився з різницею більшою, ніж два м'ячі.