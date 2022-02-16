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    Абраменко прокоментував історичну звитягу на Олімпіаді

    Олександр Абраменко став дворазовим призером Олімпійських ігор - Абраменко прокоментував історичну звитягу на Олімпіаді
    Олександр Абраменко став дворазовим призером Олімпійських ігор
    фото: olympics

    Фристайліст став найтитулованішим українцем в зимових видах спорту

    Срібна медаль Олександра Абраменка у лижній акробатиці на Олімпіаді в Пекіні зробила його найтитулованішим українцем в зимових видах спорту. В його колекції є «золото» Пхенчхана-2018. Також дві медалі, «золото» і «бронза» є в колекції Віти Семеренко.

    Після успішного стрибка Олександр розповів сайту Національного олімпійського комітету, що його медаль – для кожного українця.

    «Дуже щасливий. Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників в День Єднання олімпійську медаль! Ця нагорода для нашої країни! Змагання в Пекіні були дуже важкими. Дуже холодно, ситуація з COVID-2019. Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця!» – сказав Олександр.

    Він також відповів на питання щодо «існуючого» міфу про прапороносців збірної. «Як ви знаєте, існує багато міфів щодо того, що це погана прикмета. Однак дивиться самі – я виборов медаль. Тож, нести прапор рідної держави – це велика честь та гордість! Й тепер можу сказати, що прикмета фартова», – додав він.

    Як Абраменко здобув срібну медаль Олімпіади (яскраві фото)

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    Теги: Олімпіада Олександр Абраменко фристайл
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    Абраменко прокоментував історичну звитягу на Олімпіаді