Олімпійська чемпіонка отримала пропозицію руки і серця під час Ігор

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпійська чемпіонка отримала пропозицію руки і серця під час Ігор
Американська гірськолижниця мріяла про пропозицію саме на Олімпійських іграх
фото: NBC

Олімпіада 2026 стала для Брізі Джонсон особливою не лише завдяки здобуттю першого золота у кар'єрі

Олімпійська чемпіонка 2026 року в швидкісному спуску Брізі Джонсон заручилася зі своїм бойфрендом одразу після невдалої гонки у супергіганті. Про це повідомляє «Главком»

Помилка, яка коштувала медалі

Четвергові змагання в жіночому супергіганті на трасі Тофане розпочалися для американської зірки Брізі Джонсон драматично. Спортсменка, яка лише кілька днів тому святкувала свій золотий тріумф, цього разу припустилася помилки. Вона зачепила ворота палицею, що призвело до падіння та вильоту в захисну сітку. Хоча надії на ще одну медаль розвіялися за лічені секунди, фінішна зона готувала для 30-річної атлетки сюрприз, який затьмарив будь-яку спортивну невдачу.

Освідчення біля фінішної лінії

Одразу після того, як Брізі спустилася до підніжжя гори, на неї чекав її хлопець Коннор Воткінс. В оточенні партнерів по збірній США, які стали свідками цієї події, Коннор опустився на одне коліно та попросив руки спортсменки. Попри розчарування від невдалого заїзду, Джонсон без вагань відповіла «Так!». Її новим олімпійським трофеєм стала вишукана каблучка з білого золота, прикрашена синім сапфіром в оточенні білих діамантів. Сама лижниця пізніше зізналася: «Я завжди мріяла про заручини саме на Олімпіаді, тому в мене було певне передчуття, але цей момент все одно став сюрпризом».

Особливий подарунок

Коннор Воткінс, який працює у сфері будівництва, планував цей момент понад рік. Він хотів зробити його максимально значущим, тому додав до пропозиції елемент творчості. Коннор подарував Брізі дерев'яну табличку з цитатою з пісні Тейлор Свіфт The Alchemy: «Honestly, who are we to fight the alchemy?» («Чесно, хто ми такі, щоб боротися з алхімією?»). Пара познайомилася через додаток для знайомств, і цікаво, що спочатку Воткінс навіть не здогадувався про професійний статус своєї обраниці та її досягнення у гірськолижному спорті. Тепер пара планує залишитися в Кортіна-д'Ампеццо ще на кілька днів, щоб відсвяткувати заручини серед мальовничих Доломітових Альп.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що норвезький біатлоніст після фішіну попросив колишню пробачити зраду. Стурла Холм Леґрейд здивував глядачів і журналістів несподіваним зізнанням одразу після завоювання бронзової медалі у гонці на 20 км на Зимових Олімпійських іграх 2026. Замість традиційних слів про спорт він публічно розповів про особисту драму – зраду своїй дівчині.

