Кандидат у президенти «Барселони» хоче встановити пам'ятник Мессі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Кандидат у президенти «Барселони» хоче встановити пам'ятник Мессі
Лапорта (з кубком) вперше став президентом «Барселони» в 2003 році
фото: AP

Вибори президента «Барселони» заплановані на 15 березня

Кандидат у президенти «Барселони» Жоан Лапорта підтвердив намір встановити пам'ятник ексфорварду каталонського клубу Ліонелю Мессі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mundo Deportivo.

«Ми хочемо встановити пам'ятник Мессі та провести на його честь прощальний матч, коли стадіон буде добудовано.

Хаві в інтерв'ю пояснює причини, через які я його звільнив. Він став самовдоволеним і не зміг поєднувати професійне та особисте життя. Він сказав, що «Барса» не зможе конкурувати з «Реалом», попросив змінити гравців, а я сказав Хаві, що він не буде продовжувати так працювати», – сказав Лапорта.

Варто зазначити, що нещодавно Хаві розкритикував керівництво «Барселони» за небажання посилити склад команди в період його роботи у клубі.

Лапорта вперше став президентом «Барселони» в 2003 році. Він керував іспанським грандом до 2010-го. Знову обійняв посаду у 2021 році.

За час президентства Лапорти «Барселона» завоювала чимало трофеїв. Зокрема, каталонці шість разів стали чемпіонами Іспанії, двічі тріумфували в Лізі чемпіонів, завоювали низку інших кубків.

До структури клубу також входять жіноча футбольна команда, а також футзальний, баскетбольний, гандбольний, ролеркейний та хокейний колективи.

Нагадаємо, Лапорта пішов із посади президента «Барселони», щоб отримати право балотуватися заново. Вибори президента «Барселони» заплановані на 15 березня.

Разом із президентом клубу від своїх обов'язків відмовилася і низка членів ради директорів «Барси». Це дозволило запустити виборчий процес.

