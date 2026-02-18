Підсумки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів за 17 лютого

Перший день футбольної «євровесни» побачив як мінімальні перемоги, так і впевнені звитяги

Відбулися матчі першого раунду плейоф головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

«Галатасарай» – «Ювентус»

Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги чемпіонів приніс багато моментів та одразу сім голів. З перших хвилин туринці активно пішли вперед. Уже на 16-й хвилині Тен Копмейнерс замкнув передачу П’єра Калулу та відкрив рахунок. Втім, господарі відповіли майже одразу: на 15-й хвилині Габріел Сара точно пробив після асисту Лукаса Торрейри. До середини тайму гра залишалася відкритою – команди регулярно доводили атаки до ударів у площину, обмінювалися кутовими. На 32-й хвилині Копмейнерс оформив дубль після передачі Вестона Маккенні та знову вивів гостей уперед.

Після перерви характер зустрічі змінився. На 49-й хвилині Ноа Ланг зрівняв рахунок після передачі Бариша Йилмаза, а на 60-й Давінсон Санчес влучно замкнув подачу Габріела Сари зі стандарту – 3:2. Ключовим епізодом стало вилучення Хуана Кабаля на 67-й хвилині: захисник отримав другу жовту картку, залишивши гостей у меншості.

Граючи вдесятьох, туринці намагалися відповідати ударами, однак ініціатива остаточно перейшла до стамбульців. На 75-й хвилині Ланг оформив дубль після передачі Віктора Осімхена, а на 86-й Саша Бое, який вийшов на заміну, довів рахунок до 5:2 – знову після результативної дії Осімхена.

У компенсований час господарі продовжили тиск і завдали ще кількох ударів. Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу «Галатасарая» – на табло 5:2 перед матчем-відповіддю в Турині.

«Бенфіка» – «Реал»

Іспанський клуб на виїзді здобув перемогу 0:1. Єдиним забитим м'ячем відзначився Вінісіус Жуніор.

«Боруссія» – «Аталанта»

Матч «Боруссія» Дортмунд – «Аталанта» розпочався не зовсім звично. Через серйозні затори на під’їзді до Signal Iduna Park автобус із німецькою командою діставався до арени майже 70 хвилин. Через це початок було відкладено на 15 хвилин в порівнянні з плановим часом. Причиною стало скупчення транспорту в місті, де одночасно проходив великий концерт, що наклалося на домашню гру для німців.

Умотивовані розігріти публіку після очікування, дортмундці одразу йшли в атаку. Уже на третій хвилині Юліан Ріерсон виконав точний простріл у штрафний, а Серу Гірассі головою пробив у правий нижній кут. Німецький клуб продовжив тиснути, тоді як італійці відповідали жорсткою боротьбою: у першому таймі арбітр Сердар Гезюбююк показав кілька жовтих карток, які отримали Реджані, Коссуну та Дьїмсіті. Але це не допомагало гостям зачепитися за матч. Так, на 42-й хвилині «Боруссія» подвоїла перевагу: після передачі автора першого голу Гірассі Максимільян Баєр холоднокровно пробив під поперечину.

Після перерви «Аталанта» провела одразу дві заміни, намагаючись змінити перебіг зустрічі. Німці знову мали небезпечний момент, коли Гірассі впав у штрафному в боротьбі із суперником, однак пенальті призначено не було. Дортмундці мали шанс зробити рахунок більшим, але Юліан Брандт із близької відстані пробив вище воріт. Попри спроби гостей загострити гру, оборона господарів діяла злагоджено. У компенсований час арбітр зафіксував фінальний рахунок 2:0 на користь «Боруссії», яка реалізувала свої моменти ще до перерви й втримала перевагу до завершення матчу.

«Монако» – ПСЖ

Дві команди з французької Ліги 1 подарували справжню драму. Матч розпочався шокуюче для гостей. Лише за хвилину від стартового свистка Фоларін Балогун замкнув навіс головою, а на 18-й він же подвоїв перевагу, пробивши після передачі Магнеса Акліуша. ПСЖ швидко отримав шанс скоротити відставання: на 21-й хвилині Ваут Фас сфолив у штрафному, однак Вітінья не реалізував пенальті після того, як Філіпп Кон парирував удар у нижній кут.

Проте перелом настав ближче до перерви. На 29-й хвилині Дезіре Дуе, який щойно вийшов на поле, рикошетом від стійки зробив рахунок 2:1. Щоправда, гол довелося перевірити через систему VAR, яка його зарахувала. А на 41-й Ашраф Хакімі вдало зіграв на добиванні, зрівнявши рахунок перед другим таймом.

Одразу після перерви «Монако» залишився в меншості. Вилучення гравця стало дуже приємним для українських вболівальників, адже воно стосувалося росіянина Олександра Головіна. Той грубо зіграв проти суперника, і після перегляду VAR жовту картку було змінено на червону. Подібний момент був і в ПСЖ, але арбітр гру не зупинив. Вирішальний момент настав на 67-й хвилині, коли Дуе отримав передачу в штрафному й точно пробив у нижній кут, оформивши дубль і повний розворот подій – 2:3.

Наступні матчі Ліги чемпіонів пройдуть вже наступного тижня. За сумою двох зустрічей і визначаться ті команди, які пройдуть до 1/8 фіналу головного клубного турніру Європи.

Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу. Перші матчі (17 лютого)

«Галатасарай» – «Ювентус» 5:2 (1:2)

Голи: Габріел Сара (15), Ланг (49, 75), Санчес (60), Бое (86) – Копмайнерс (16, 32)

«Бенфіка» – «Реал» 0:1 (0:0)

Голи: Вінісіус Жуніор (50)

«Боруссія» – «Аталанта» 2:0 (2:0)

Голи: Гірассі (3), Байєр (42)

«Монако» – ПСЖ 2:3 (2:2)

Голи: Балогун (1, 18) - Дуе (29, 67), Хакімі (41)

