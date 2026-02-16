Головна Спорт Новини
Юнацька збірна України з футболу завершила виступи на турнірі у Хорватії
Юнацька збірна України U-17 у другому раунді відбору на Євро-2026 виступатиме у групі 6 Ліги В

Турнір у Поречі є частиною підготовки української команди до другого раунду кваліфікації Євро-2026 (U-17)

Сьогодні, 16 лютого 2026 року, юнацька збірна України з футболу U-17 у межах міжнародного турніру в хорватському Поречі провела заключний матч – проти господарів змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Старт України на турнірі

Синьо-жовті стартували з упевненої перемоги над Грецією (3:1), однак у другому поєдинку поступилися Ізраїлю (0:5). Збірна Хорватії здобула дві перемоги та підходила до гри в статусі лідера перед вирішальним матчем.

Перебіг гри з Хорватією

Господарі активно провели стартові хвилини, двічі потурбувавши голкіпера українців Столяренка ударами з гострого кута, з якими Денис упорався. Синьо-жовті робили ставку на швидкі флангові атаки, зокрема на правому фланзі активністю відзначався Дзюринець. Утім, перша половина гри завершилася без забитих м’ячів.

У перерві Олександр Ситник зробив одну заміну, і саме свіжий Трохим мав чудову нагоду вивести команду вперед на початку другого тайму. Півзахисник заробив перспективний штрафний і сам виконав його, однак пробив над поперечиною. У середині другої половини синьо-жовті створили ще один гольовий момент – знову після стандарту. Подача з кутового завершилася акцентованим ударом, але голкіпер збірної Хорватії з другої спроби ліквідував загрозу.

Попри гострий характер гри, поєдинок завершився безгольовою нічиєю – 0:0. Збірна Хорватії гарантувала собі перше місце. Україна завершила турнір із чотирма очками в трьох матчах. Підсумкова позиція підопічних Олександра Ситника стане відомою після завершення останньої гри – Ізраїль U-17 – Греція U-17.

Турнір у Поречі є частиною підготовки української команди до другого раунду кваліфікації Євро-2026 (U-17).

Товариський турнір серед юнацьких збірних

Хорватія (U-17) – Україна (U-17) – 0:0

Юнацька збірна України U-17 у другому раунді відбору на Євро-2026 виступатиме у групі 6 Ліги В, де її суперниками будуть команди Латвії й Албанії. Турнір у нашій групі з 3-го до 9 червня прийматиме Албанія.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

