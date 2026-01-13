Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юркевічус продовжує лишатися лідеркою чемпіонату Ізраїлю за кількістю підбирань

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Юркевічус продовжує лишатися лідеркою чемпіонату Ізраїлю за кількістю підбирань
Юркевічус зібрала 13 підбирань в матчі чемпіонату Ізраїлю

У цьому сезоні Юркевічус в 16 матчах в середньому набирає 9.1 очка, 13.9 підбирань, 3.7 передачі

Українська форвардиня Тетяна Юркевічус провела черговий матч в чемпіонаті Ізраїлю за «Хапоель» Беер-Шеву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда українки програла вдома одному з лідерів першості «Хапоелю» Рішон-ле-Ціон 75:81.

Тетяна Юркевічус провела на майданчику в цьому матчі 35 хвилин, за які набрала 8 очок (3/8 двоочкові, 2/2 штрафні), зробила 13 підбирань (4 на чужому щиті), зробила 5 передач, 1 блок-шот при 3 фолах та 3 втратах.

У цьому сезоні Юркевічус в 16 матчах в середньому набирає 9.1 очка, 13.9 підбирань, 3.7 передачі.

Українка є кращою в чемпіонаті за підбираннями (у другої кращої в рейтингу Алісії Дженкікс 11.5 підбирання), є кращою за підбираннями на своєму щиті (у Юркевічус 10.4 підбирання, у Алісії Дженкінс 9.3), а також другою за підбираннями на чужому щиті (у українки 3.5 підбирання, у лідера Челсі Нельсон – 3.8 підбирання).

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кулєша за 33 хвилини набрала 11 очок
Кулєша оформила дабл-дабл в матчі чемпіонату Австрії з баскетболу
15 грудня, 2025, 17:21
Купер Флег був визнаний найкращим гравцем минулого сезону на рівні NCAA
Перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення
16 грудня, 2025, 14:12
Лас-Вегас ніколи не мав команду рівня Чоловічої НБА, проте має франшизу в Жіночій
Уперше за 20 років до головної баскетбольної ліги світу можуть додатися нові команди
17 грудня, 2025, 18:07
Прощання зі знищеним окупантом відбудеться завтра, 19 грудня, у Томську (РФ)
Сили оборони на фронті ліквідували чемпіона Сибіру з баскетболу
18 грудня, 2025, 13:55
У матчі регулярного чемпіонату G-Ліги «Мен Селтікс» Шульги обіграли «Остін Торос Сперс»
Шульга встановив особистий рекорд результативності у грі G-Ліги
22 грудня, 2025, 11:35
Санон через травму пропустив останні чотири матчі Шльонська у чемпіонаті
Санон набрав 12 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
24 грудня, 2025, 10:53
Святослав Михайлюк в цьому сезоні зіграв 29 матчів в регулярному чемпіонаті НБА (всі в старті)
Михайлюк допоміг «Юті» обіграти лідера НБА
27 грудня, 2025, 12:15
Святослав Михайлюк зіграв 14 хвилин, за які набрав 3 очка
«Юта» Михайлюка здобула другу сенсаційну перемогу поспіль
28 грудня, 2025, 11:28
Санон провів на майданччку 18 хвилин
Санон відзначився результативною грою в матчі баскетбольного Єврокубка
31 грудня, 2025, 11:08

Новини

Один з найкращих марафоністів світу відбуде дискваліфікацію за вживання допінгу
Один з найкращих марафоністів світу відбуде дискваліфікацію за вживання допінгу
У компанії легенд: Джеймс Харден вночі став дев'ятим бомбардиром НБА усіх часів
У компанії легенд: Джеймс Харден вночі став дев'ятим бомбардиром НБА усіх часів
Юркевічус продовжує лишатися лідеркою чемпіонату Ізраїлю за кількістю підбирань
Юркевічус продовжує лишатися лідеркою чемпіонату Ізраїлю за кількістю підбирань
Титулована скелетоністка звинуватила Канаду у махінаціях, які завадили їй потрапити на Олімпіаду
Титулована скелетоністка звинуватила Канаду у махінаціях, які завадили їй потрапити на Олімпіаду
Михайлюк набрав 11 очок у переможній грі «Юти» в НБА
Михайлюк набрав 11 очок у переможній грі «Юти» в НБА
Лунін несподівано став зіркою соцмереж під час матчу за Суперкубок Іспанії
Лунін несподівано став зіркою соцмереж під час матчу за Суперкубок Іспанії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua