Юркевічус продовжує лишатися лідеркою чемпіонату Ізраїлю за кількістю підбирань

Українська форвардиня Тетяна Юркевічус провела черговий матч в чемпіонаті Ізраїлю за «Хапоель» Беер-Шеву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда українки програла вдома одному з лідерів першості «Хапоелю» Рішон-ле-Ціон 75:81.

Тетяна Юркевічус провела на майданчику в цьому матчі 35 хвилин, за які набрала 8 очок (3/8 двоочкові, 2/2 штрафні), зробила 13 підбирань (4 на чужому щиті), зробила 5 передач, 1 блок-шот при 3 фолах та 3 втратах.

У цьому сезоні Юркевічус в 16 матчах в середньому набирає 9.1 очка, 13.9 підбирань, 3.7 передачі.

Українка є кращою в чемпіонаті за підбираннями (у другої кращої в рейтингу Алісії Дженкікс 11.5 підбирання), є кращою за підбираннями на своєму щиті (у Юркевічус 10.4 підбирання, у Алісії Дженкінс 9.3), а також другою за підбираннями на чужому щиті (у українки 3.5 підбирання, у лідера Челсі Нельсон – 3.8 підбирання).

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0