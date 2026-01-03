Головна Спорт Новини
Пустовий набрав 10 очок у матчі чемпіонату Іспанії з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Пустовий набрав 10 очок у матчі чемпіонату Іспанії з баскетболу
«Андорра» Пустового (праворуч) поступилась «Форсі Льєйді»

Пустовий набрав 10 очок, зібрав 5 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення, поставив 2 блок-шоти

Капітан чоловічої збірної України з баскетболу Артем Пустовий зіграв 20 хвилин в матчі чемпіонату Іспанії, в якому його «Андорра» поступилась «Форсі Льєйді» 79:87. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Пустовий набрав 10 очок (2/3 двоочкові, 6/6 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення, поставив 2 блок-шоти при 2 втратах та 4 фолах.

У чемпіонаті Польщі «Шльонськ» переграв «Зелену Гура» 90:85. Іссуф Санон відіграв 19 хвилин, набрав 5 очок (2/6 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 1 підбір, віддав 5 передач при 3 втратах та 5 фолах.

В Адріатичній лізі «Задар» програв «Босні» 85:93. Іван Ткаченко провів на майданчику 29 хвилин, набрав 2 очка (1/2 двоочкові, 0/2 триочкові), зібрав 7 підбирань, зробив 1 підбирання при 1 втраті та 4 фолах.

В G-Лізі «Мен Селтікс» переграв «Ноблсвілл Бум» 108:100. Макс Шульга за 38 хвилин набрав 10 очок (2/6 двоочкові, 2/7 триочкові), зробив 3 підбирання, 9 асистів і 1 перехоплення при 3 втратах та 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

