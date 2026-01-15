Головна Спорт Новини
Три українські баскетболісти зіграли за свої клуби у Єврокубку: результати матчів

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Санон за 20 хвилин набрав 12 очок, зібрав 2 підбирання, віддав 3 передачі
Санон за 20 хвилин набрав 12 очок, зібрав 2 підбирання, віддав 3 передачі

Найкраще себе проявив Іссуф Санон

Три українські баскетболісти у середу, 14 січня, зіграли на свої клуби у Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Найкраще себе проявив Іссуф Санон.

Його «Шльонськ» програв «Венеції» 76:103, але українець за 20 хвилин набрав 12 очок (3/7 двоочкові, 2/5 триочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 3 передачі при 4 фолах.

Олександр Ковляр в складі «Будучності» зіграв проти свого минулого клубу «Літкабеліса», який його команда перемогла 95:81. Український захисник зіграв 10 хвилин, набрав 2 очки (1/2 двоочокві, 0/2 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 2 фолах.

Ще в одному матчі «Хапоель» Єрусалим обіграв «Аріс» 96:77. Дмитро Скапінцев провів на майданчику 7 хвилин, набрав 2 очка (1/1 двоочкові, 0/1 триочкові), зробив 1 підбирання, 1 передачу при 2 втратах та 3 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

