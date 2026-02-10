Ковляр набрав шість очок в матчі Адріатичної ліги

В Адріатичній лізі Ковляр зіграв в 15 матчах, в середньому граючи 18.7 хвилин, набираючи 7.3 очка

Захисник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр взяв участь у матчі його «Будучності» проти команди Євроліги «Црвени Звєзди» у Адріатичній лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ковляр відіграв 17 хвилин. Набрав шість очок (2/4 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/4 штрафні), зробив 1 підбирання, 3 передачі, 2 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті.

Загалом в Адріатичній лізі Ковляр зіграв в 15 матчах, в середньому граючи 18.7 хвилин, набираючи 7.3 очка, 1.7 підбирання та 3.1 передачі.

У NCAA цієї ночі «Орегон» програв «Індіані» 74:92. Олександр Кобзистий провів на майданчику 12 хвилин, набрав 3 очка (1/1 триочкові), зробив 1 підбирання при 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)