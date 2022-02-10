Лідер втримався: медальний залік Олімпіади після змагань 10 лютого

На Іграх 2022 10 лютого було розіграно вісім комплектів нагород

Олімпіада в Пекіні поступово наближається до екватора. В України, на жаль, поки що немає жодної медалі. Могли ми сьогодні розраховувати на успіх в командних змаганнях лижних акробатів, проте коронавірус звалив двох фристайлістів і наші на старт не вийшли.

Довелося радіти за інших. Так, історичне досягнення встановив австрійський гірськолижник Йоганес Штрольц. Він переміг через 34 роки після тріумфу батька.

У цих же змаганнях, комбінації, найкращий результат серед українців в 21 столітті показав Іван Ковбасюк.

Відзначимо й олімпійський рекорд Ірен Схаутен. Ковзанярка встановила вже друге досягнення в Пекіні.

В медальному заліку лідерство продовжує утримувати Німеччина, хоча протягом дня на перше місце виходила Норвегія.

Тим часом не вщухає скандал з допінгом у російської фігуристки Каміли Валієвої. Її досі не покарали і, за інформацією ЗМІ, їй ще й дозволять змагатися в особистій першості.

Про те, як вживають допінг у Росії, розповіла українська фігуристка Анастасія Шаботова.