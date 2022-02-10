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    Лідер втримався: медальний залік Олімпіади після змагань 10 лютого

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    Йоганес Штрольц повторив досягнення батька - Лідер втримався: медальний залік Олімпіади після змагань 10 лютого
    Йоганес Штрольц повторив досягнення батька
    фото: olympics

    На Іграх 2022 10 лютого було розіграно вісім комплектів нагород

    Олімпіада в Пекіні поступово наближається до екватора. В України, на жаль, поки що немає жодної медалі. Могли ми сьогодні розраховувати на успіх в командних змаганнях лижних акробатів, проте коронавірус звалив двох фристайлістів і наші на старт не вийшли.

    Довелося радіти за інших. Так, історичне досягнення встановив австрійський гірськолижник Йоганес Штрольц. Він переміг через 34 роки після тріумфу батька.

    У цих же змаганнях, комбінації, найкращий результат серед українців в 21 столітті показав Іван Ковбасюк.

    Відзначимо й олімпійський рекорд Ірен Схаутен. Ковзанярка встановила вже друге досягнення в Пекіні.

    В медальному заліку лідерство продовжує утримувати Німеччина, хоча протягом дня на перше місце виходила Норвегія.

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    Тим часом не вщухає скандал з допінгом у російської фігуристки Каміли Валієвої. Її досі не покарали і, за інформацією ЗМІ, їй ще й дозволять змагатися в особистій першості.

    Про те, як вживають допінг у Росії, розповіла українська фігуристка Анастасія Шаботова.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання гірські лижі фристайл
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    Лідер втримався: медальний залік Олімпіади після змагань 10 лютого