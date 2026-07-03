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«Карпати» підписали легіонера з досвідом виступів за дубль «Барселони»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Карпати» підписали легіонера з досвідом виступів за дубль «Барселони»
Могамед Мухлісс перебрався в УПЛ
фото: ФК «Візела»

Середняк української Прем'єр-ліги оформив гучний трансфер

Півзахисник португальської «Візели» Могамед Мухлісс поповнив лави львівських «Карпат». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанець підписав із «левами» контракт на три роки. У договорі також передбачили опцію продовження співпраці ще на сезон. Сума трансферу наразі залишається невідомою.

Мухлісс – уродженець іспанського Мадрида та виховувався у структурі столичного «Реала». Дійшов до юнацької команди «вершкових» і поїхав шукати футбольного щастя в інші колективи. Виступав за резервні команди «Сельти», «Вальядоліда» та «Барселони», а також «Андорру» та «Мурсію».

У сезоні 2025/26 Мухлісс у складі «Візели» провів 31 матч у португальській Сегунді. До свого активу він записав два голи та п'ять результативних передач. Під керівництвом коуча «Карпат» Франа Фернандеса хавбек виступав у «Мурсії».

Календар УПЛ на сезон 2026/27

Донецький «Шахтар» розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти «Кудрівки». Натомість київське «Динамо» в дербі зустрінеться зі столичним «Лівим Берегом». Базова дата стартового туру – 1 серпня.

Класичне між «Шахтарем» і «Динамо» відбудеться у 12-му та 27-му турах. У першому поєдинку орієнтовно 7 листопада господарями будуть «гірники». А в другому колі «біло-сині» приймуть донеччан орієнтовно 15 травня.

Перелік матчів 1-го туру УПЛ сезону 2026/27:

  • «Кривбас» – «Карпати»
  • «Буковина» – ЛНЗ
  • «Динамо» – «Лівий Берег»
  • «Зоря» – «Колос»
  • «Харків» – «Верес»
  • «Кудрівка» – «Шахтар»
  • «Чорноморець» – «Полісся»
  • «Епіцентр» – «Оболонь»

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

  • 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
  • 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
  • 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
  • 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
  • 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
  • 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
  • 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

Теги: ФК Карпати УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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