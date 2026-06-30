Новачок Прем'єр-ліги запросив дует футболістів віцечемпіона України
Переможець Першої ліги зміцнив склад перед стартом сезону
Чернівецька «Буковина» підписала двох виконавців черкаського ЛНЗ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.
Оборонець Ілля Путря і півзахисник В'ячеслав Танковський приєдналися до «жовто-чорних» на правах оренди. Обидві угоди розраховані на всю кампанію 2026/27. «Буковина» вже презентувала новачків.
Путря обрав собі 22-й номер. Натомість Танковський виступатиме під «шісткою». Щоправда, дебюту в новій команді їм доведеться зачекати до другого туру в новому сезоні. У першому «жовто-чорні» приймуть саме ЛНЗ, а в другому зустрінуться з київською «Оболонню».
Раніше «Буковина» оформила трансфер півзахисника Максима Задераки. Він покинув криворізький «Кривбас» вільним агентом. Також чернівчани підписали хорватського вінгера Міхаеля Клепача з боснійського «Широкі Брієга».
Календар УПЛ на сезон 2026/27
Донецький «Шахтар» розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти «Кудрівки». Натомість київське «Динамо» в дербі зустрінеться зі столичним «Лівим Берегом». Базова дата стартового туру – 1 серпня.
Класичне між «Шахтарем» і «Динамо» відбудеться у 12-му та 27-му турах. У першому поєдинку орієнтовно 7 листопада господарями будуть «гірники». А в другому колі «біло-сині» приймуть донеччан орієнтовно 15 травня.
Перелік матчів 1-го туру УПЛ сезону 2026/27:
- «Кривбас» – «Карпати»
- «Буковина» – ЛНЗ
- «Динамо» – «Лівий Берег»
- «Зоря» – «Колос»
- «Харків» – «Верес»
- «Кудрівка» – «Шахтар»
- «Чорноморець» – «Полісся»
- «Епіцентр» – «Оболонь»
Найкращі тренери УПЛ
Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.
- 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
- 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
- 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
- 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
- 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
- 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
- 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
- 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
- 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
- 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
- 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)
До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».
Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.
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