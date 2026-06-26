Прем'єр-ліга опублікувала календар на новий сезон
На Класичне протистояння вітчизняного футболу доведеться зачекати
Українська Прем'єр-ліга оприлюднила календар на прийдешній сезон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Донецький «Шахтар» розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти «Кудрівки». Натомість київське «Динамо» в дербі зустрінеться зі столичним «Лівим Берегом». Базова дата стартового туру – 1 серпня.
Класичне між «Шахтарем» і «Динамо» відбудеться у 12-му та 27-му турах. У першому поєдинку орієнтовно 7 листопада господарями будуть «гірники». А в другому колі «біло-сині» приймуть донеччан орієнтовно 15 травня.
Перелік матчів 1-го туру УПЛ сезону 2026/27:
- «Кривбас» – «Карпати»
- «Буковина» – ЛНЗ
- «Динамо» – «Лівий Берег»
- «Зоря» – «Колос»
- «Харків» – «Верес»
- «Кудрівка» – «Шахтар»
- «Чорноморець» – «Полісся»
- «Епіцентр» – «Оболонь»
Найкращі молоді футболісти УПЛ
Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.
- 2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)
- 2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)
- 2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)
- 2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)
- 2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)
- 2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)
- 2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)
- 2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)
- 2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)
- 2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)
- 2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)
- 2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)
- 2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)
- 2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)
- 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)
Найкращі тренери УПЛ
Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.
- 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
- 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
- 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
- 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
- 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
- 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
- 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
- 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
- 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
- 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
- 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
- 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)
До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».
Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.
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