Середняк Прем'єр-ліги до середини осені гратиме винятково на виїзді

Столичний клуб затіяв серйозне оновлення інфраструктури

Київська «Оболонь» до жовтня 2026 року виступатиме лише в гостях в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Пивовари» розпочали реконструкцію поля на домашньому стадіоні. «Оболонь Арена» знову зможе приймати поєдинки восени. Проєкт передбачив облаштування сучасної інженерної інфраструктури.

Наразі на стадіоні тривають демонтажні роботи. Після зняття старого покриття встановлять систему підземного дренажу, автоматичного поливу та електричного підігріву. Тоді натуральний газон зможуть використовувати впродовж цілого року.

Першим домашнім матчем «Оболоні» в прийдешньому сезоні стане матч проти криворізького «Кривбасу». Поєдинок відбудеться в рамках восьмого туру УПЛ. Базова дата – 10 жовтня.

Календар УПЛ на сезон 2026/27

Донецький «Шахтар» розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти «Кудрівки». Натомість київське «Динамо» в дербі зустрінеться зі столичним «Лівим Берегом». Базова дата стартового туру – 1 серпня.

Класичне між «Шахтарем» і «Динамо» відбудеться у 12-му та 27-му турах. У першому поєдинку орієнтовно 7 листопада господарями будуть «гірники». А в другому колі «біло-сині» приймуть донеччан орієнтовно 15 травня.

Перелік матчів 1-го туру УПЛ сезону 2026/27:

«Кривбас» – «Карпати»

«Буковина» – ЛНЗ

«Динамо» – «Лівий Берег»

«Зоря» – «Колос»

«Харків» – «Верес»

«Кудрівка» – «Шахтар»

«Чорноморець» – «Полісся»

«Епіцентр» – «Оболонь»

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.