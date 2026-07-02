Середняк Прем'єр-ліги оголосив про повернення в рідне місто

У попередньому сезоні команда здебільшого грала в сусідній області

«Епіцентр» гратиме домашні поєдинки прийдешньої кампанії української Прем'єр-ліги в Кам'янці-Подільському. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Міський стадіон імені Тонкочеєва буде домашньою ареною підопічних Сергія Нагорняка в сезоні 2026/27. У дебютній кампанії в УПЛ «Епіцентр» приймав суперників у Тернополі та Києві. Тоді арена в Кам'янці-Подільському не відповідала критеріям елітного дивізіону.

«Ми впевнені, що трибуни рідної арени завжди будуть заповнені, а наша команда тішитиме шанувальників та прихильниць блискавичною грою та позитивними результатами. Дякуємо усім, хто доклав максимум зусиль для того, щоб «Епіцентр» повернувся до Кам'янця-Подільського», – йдеться в заяві клубу.

Містяни зможуть побачити своїх улюбленців на власні очі вже в стартовому турі нового сезону. «Епіцентр» прийме столичну «Оболонь». Базова дата першого туру кампанії – 1 серпня.

Календар УПЛ на сезон 2026/27

Донецький «Шахтар» розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти «Кудрівки». Натомість київське «Динамо» в дербі зустрінеться зі столичним «Лівим Берегом». Базова дата стартового туру – 1 серпня.

Класичне між «Шахтарем» і «Динамо» відбудеться у 12-му та 27-му турах. У першому поєдинку орієнтовно 7 листопада господарями будуть «гірники». А в другому колі «біло-сині» приймуть донеччан орієнтовно 15 травня.

Перелік матчів 1-го туру УПЛ сезону 2026/27:

«Кривбас» – «Карпати»

«Буковина» – ЛНЗ

«Динамо» – «Лівий Берег»

«Зоря» – «Колос»

«Харків» – «Верес»

«Кудрівка» – «Шахтар»

«Чорноморець» – «Полісся»

«Епіцентр» – «Оболонь»

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.