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Лідер середняка Прем'єр-ліги переїхав у чемпіонат Ізраїлю

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Лідер середняка Прем'єр-ліги переїхав у чемпіонат Ізраїлю
Бруніньйо завершив український етап кар'єри
фото: ФК «Карпати»

Місцевий гранд презентував донедавна зірку елітного дивізіону України

Півзахисник львівських «Карпат» Бруніньйо перейшов у «Маккабі» з Хайфи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Бразилець уклав із багаторазовим чемпіоном Ізраїлю контракт на три роки. «Леви» отримали за атакувального хавбека орієнтовно 1,6 млн євро. Бруніньйо провів у чемпіонаті України два сезони.

«Відтепер у Бразилії у вас буде ще один уболівальник. Я стежитиму за клубом здалеку, вболіватиму за успіхи команди та бажатиму, щоб цей клуб і надалі зростав і досягав усього, на що заслуговує. Щиро дякую за все!» – написав півзахисник у прощальному листі.

Бруніньйо в минулому сезоні зіграв 27 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав дев'ять голів і п'ять результативних передач. Загалом у футболці «Карпат» бразилець провів 52 поєдинки (17 м'ячів, вісім асистів).

Календар УПЛ на сезон 2026/27

Донецький «Шахтар» розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти «Кудрівки». Натомість київське «Динамо» в дербі зустрінеться зі столичним «Лівим Берегом». Базова дата стартового туру – 1 серпня.

Класичне між «Шахтарем» і «Динамо» відбудеться у 12-му та 27-му турах. У першому поєдинку орієнтовно 7 листопада господарями будуть «гірники». А в другому колі «біло-сині» приймуть донеччан орієнтовно 15 травня.

Перелік матчів 1-го туру УПЛ сезону 2026/27:

  • «Кривбас» – «Карпати»
  • «Буковина» – ЛНЗ
  • «Динамо» – «Лівий Берег»
  • «Зоря» – «Колос»
  • «Харків» – «Верес»
  • «Кудрівка» – «Шахтар»
  • «Чорноморець» – «Полісся»
  • «Епіцентр» – «Оболонь»

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

  • 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
  • 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
  • 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
  • 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
  • 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
  • 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
  • 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК Карпати ФК «Маккабі» (Хайфа)

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