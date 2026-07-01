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Бомбардир збірної України попрощався з бронзовим призером Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Бомбардир збірної України попрощався з бронзовим призером Прем'єр-ліги
Олексій Гуцуляк завершив виступи в Житомирі
фото: ФК «Полісся»

Результативний фланговий нападник змінить прописку в міжсезоння

Вінгер Олексій Гуцуляк покинув житомирське «Полісся». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Українець не продовжив контракт із «поліськими вовками». 1 липня він став вільним агентом. Тепер нападник зможе приєднатися до будь-якого клубу безкоштовно.

«Радий, що зміг допомогти клубу розвиватися та стати частиною історичного досягнення – перших бронзових медалей «Полісся» в УПЛ. Вірю, що попереду на клуб чекає ще більше успіхів. Вдячний за цей етап, але настав час рухатися далі», – написав Гуцуляк.

Вінгер приєднався до «Полісся» перед сезоном 2024/25. Упродовж двох років він був основним виконавцем у Житомирі. Раніше вихованець львівських «Карпат» виступав за рідний клуб, чернігівську «Десну» та «Дніпро-1».

У кампанії 2025/26 Гуцуляк зіграв 31 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав дев'ять голів і сім результативних передач. Нападник також став провідною фігурою у збірній України, де забив пять м'ячів і віддав три результативні передачі в останніх десяти матчах.

Календар УПЛ на сезон 2026/27

Донецький «Шахтар» розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти «Кудрівки». Натомість київське «Динамо» в дербі зустрінеться зі столичним «Лівим Берегом». Базова дата стартового туру – 1 серпня.

Класичне між «Шахтарем» і «Динамо» відбудеться у 12-му та 27-му турах. У першому поєдинку орієнтовно 7 листопада господарями будуть «гірники». А в другому колі «біло-сині» приймуть донеччан орієнтовно 15 травня.

Перелік матчів 1-го туру УПЛ сезону 2026/27:

  • «Кривбас» – «Карпати»
  • «Буковина» – ЛНЗ
  • «Динамо» – «Лівий Берег»
  • «Зоря» – «Колос»
  • «Харків» – «Верес»
  • «Кудрівка» – «Шахтар»
  • «Чорноморець» – «Полісся»
  • «Епіцентр» – «Оболонь»

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

  • 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
  • 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
  • 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
  • 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
  • 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
  • 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
  • 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олексій Гуцуляк УПЛ ФК «Полісся»

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