Керівники «Ворскли» не змогли звільнити Сачка



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Футбол 24

Такі рішення може приймати лише президент клубу Жеваго

Головний тренер «Ворскли» Василь Сачко не покине свій пост, повідомляє «Футбол 1». Зустріч наставника з почесним президентом клубу Костянтином Жеваго так і не відбулася.

Більшість представників керівництва клубу виступають за те, що Сачка потрібно звільнити, проте не мають таких повноважень. Такі питання може вирішувати тільки Жеваго. Таким чином, поки Сачко залишається на своїй посаді.

Раніше повідомлялося, що на місце Василя Сачка може прийти Валерій Кривенцов, який нині очолює «Шахтар» U-21, проте полтавський клуб одразу спростував таку інформацію.



Під керівництвом Сачко «Ворскла» не змогла завершити першу частину УПЛ у першій шістці.