Король футболу Пеле одужує після тривалої хвороби

Триразовий чемпіон світу з футболу, 82-річний Пеле продовжує перебувати у лікарні у Сан-Паулу, але його стан здоров’я покращився. Про це пише Ge Globo.

Зазначається, що у легендарного футболіста «загальне прогресивне покращення» після лікування респіраторної інфекції.

Король футболу перебуває у загальній палаті та зі «стабільними ознаками, у свідомості та без подальших ускладнень».

Hospitalizado em São Paulo, para exames, Pelé teve "melhora progressiva geral" após tratar uma infecção respiratória, de acordo com boletim divulgado nesta terça



O Rei do Futebol está em um quarto comum e com "sinais estáveis, consciente e sem novas intercorrências" pic.twitter.com/mKFPzw5i1m