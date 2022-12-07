Король футболу Пеле одужує після тривалої хвороби

Легендарний футболіст поки перебуває у лікарні Сан-Паулу

Триразовий чемпіон світу з футболу, 82-річний Пеле продовжує перебувати у лікарні у Сан-Паулу, але його стан здоров’я покращився. Про це пише Ge Globo.

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Зазначається, що у легендарного футболіста «загальне прогресивне покращення» після лікування респіраторної інфекції.

Король футболу перебуває у загальній палаті та зі «стабільними ознаками, у свідомості та без подальших ускладнень».

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Hospitalizado em São Paulo, para exames, Pelé teve "melhora progressiva geral" após tratar uma infecção respiratória, de acordo com boletim divulgado nesta terça



O Rei do Futebol está em um quarto comum e com "sinais estáveis, consciente e sem novas intercorrências" pic.twitter.com/mKFPzw5i1m — ge (@geglobo) December 6, 2022

Раніше повідомлялось, що Пеле не зміг перемогти рак кишки. Лікування хвороби перестало давати результати, тому лікарі вирішили призупинити хіміотерапію.

До слова, зірки збірної Бразилії яскраво підтримали Пеле після матчу в Катарі.

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Нагадаємо, 29 листопада Пеле було госпіталізовано до Сан-Паулу. Пізніше з'явилася інформація, що легендарний бразильський футболіст не реагує на хіміотерапію і йому надається паліативна допомога, призначена для полегшення болю останніх днів людини. Сам бразилець заявив, щоб заспокоїти вболівальників. Лікарі повідомили, що його стан стабілізувався.