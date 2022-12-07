Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Король футболу Пеле одужує після тривалої хвороби

Юрій Лящук
glavcom.ua
Король футболу Пеле одужує після тривалої хвороби
Стан здоров’я Пеле покращився
фото: ESPN

Легендарний футболіст поки перебуває у лікарні Сан-Паулу

Триразовий чемпіон світу з футболу, 82-річний Пеле продовжує перебувати у лікарні у Сан-Паулу, але його стан здоров’я покращився. Про це пише Ge Globo.

Зазначається, що у легендарного футболіста «загальне прогресивне покращення» після лікування респіраторної інфекції.

Король футболу перебуває у загальній палаті та зі «стабільними ознаками, у свідомості та без подальших ускладнень».

Раніше повідомлялось, що Пеле не зміг перемогти рак кишки. Лікування хвороби перестало давати результати, тому лікарі вирішили призупинити хіміотерапію.

До слова, зірки збірної Бразилії яскраво підтримали Пеле після матчу в Катарі.

Нагадаємо, 29 листопада Пеле було госпіталізовано до Сан-Паулу. Пізніше з'явилася інформація, що легендарний бразильський футболіст не реагує на хіміотерапію і йому надається паліативна допомога, призначена для полегшення болю останніх днів людини. Сам бразилець заявив, щоб заспокоїти вболівальників. Лікарі повідомили, що його стан стабілізувався.

Читайте також: Великий друг України увійшов до топ-10 найкращих бомбардирів збірних в історії
Теги: рак навколофутбол лікарня Пеле

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пеле востаннє бачився з Путіним особисто у 2017 році в Москві
Легендарний футболіст Пеле звернувся до Путіна
2 червня, 11:06
Зірки збірної Бразилії яскраво підтримали Пеле після матчу в Катарі (фото)
Зірки збірної Бразилії яскраво підтримали Пеле після матчу в Катарі (фото)
Вчора, 10:12
Лікарі лише намагаються полегшити біль та інші симптоми хвороби 82-річного Пеле
Хіміотерапія вже не допомагає. Легендарний Пеле потрапив до лікарні у важкому стані
4 грудня, 10:51

Новини

Король футболу Пеле одужує після тривалої хвороби
Король футболу Пеле одужує після тривалої хвороби
Визначилися усі пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Катарі
Визначилися усі пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Катарі
Бразилія розгромила збірну Південної Кореї в 1/8 фіналу ЧС-2022
Бразилія розгромила збірну Південної Кореї в 1/8 фіналу ЧС-2022
«Подивіться, як українці нам’яли боки росіянам»: реакція промоутера на бій Усика
«Подивіться, як українці нам’яли боки росіянам»: реакція промоутера на бій Усика
Мундіаль в Катарі: у збірній Бельгії розгорівся скандал через інтерв'ю лідера команди
Мундіаль в Катарі: у збірній Бельгії розгорівся скандал через інтерв'ю лідера команди
Великий друг України увійшов до топ-10 найкращих бомбардирів збірних в історії
Великий друг України увійшов до топ-10 найкращих бомбардирів збірних в історії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
29K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
20K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
17K
The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
11K
Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
8739
Скандал із «Дождьом» розгоряється: гендиректорка підкинула нові деталі 

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту