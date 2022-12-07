Король футболу Пеле одужує після тривалої хвороби
Легендарний футболіст поки перебуває у лікарні Сан-Паулу
Триразовий чемпіон світу з футболу, 82-річний Пеле продовжує перебувати у лікарні у Сан-Паулу, але його стан здоров’я покращився. Про це пише Ge Globo.
Зазначається, що у легендарного футболіста «загальне прогресивне покращення» після лікування респіраторної інфекції.
Король футболу перебуває у загальній палаті та зі «стабільними ознаками, у свідомості та без подальших ускладнень».
Hospitalizado em São Paulo, para exames, Pelé teve "melhora progressiva geral" após tratar uma infecção respiratória, de acordo com boletim divulgado nesta terça— ge (@geglobo) December 6, 2022
O Rei do Futebol está em um quarto comum e com "sinais estáveis, consciente e sem novas intercorrências" pic.twitter.com/mKFPzw5i1m
Раніше повідомлялось, що Пеле не зміг перемогти рак кишки. Лікування хвороби перестало давати результати, тому лікарі вирішили призупинити хіміотерапію.
До слова, зірки збірної Бразилії яскраво підтримали Пеле після матчу в Катарі.
Нагадаємо, 29 листопада Пеле було госпіталізовано до Сан-Паулу. Пізніше з'явилася інформація, що легендарний бразильський футболіст не реагує на хіміотерапію і йому надається паліативна допомога, призначена для полегшення болю останніх днів людини. Сам бразилець заявив, щоб заспокоїти вболівальників. Лікарі повідомили, що його стан стабілізувався.
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