Киянка Іздебська вдруге стала чемпіонкою Європи з кіокушинкай карате

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Киянка Іздебська вдруге стала чемпіонкою Європи з кіокушинкай карате
Підопічна тренера Ігоря Котляревського перемогли чотирьох суперниць

Іздебська здолала суперниць з Угорщини, Польщі та Хорватії

Членкиня Київської міської федерації кіокушинкай карате Анна Іздебська вдруге стала Чемпіонкою Європи. Про це повідомляє «Главком».

27 вересня в Угорщині відбувся Чемпіонат Європи з кіокушинкай карате серед юніорів та дорослих в розділі «куміте» та «ката». У змаганнях прийняли участь 22 країни та 467 спортсменів.

Киянка Анна Іздебська провела чотири поєдинки та здобула золото чемпіонату Європи. Підопічна тренера Ігоря Котляревського перемогли чотирьох суперниць – двох з Угорщини, Польщі та Хорватії.

Золото, здобуте в Угорщині, стала вже другим на континентальних першостях для Анни.

У результаті змагань збірна України посіла перше командне місце в загальному заліку.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

