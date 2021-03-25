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    «Київ-Баскет» вилетів з Кубку Європи ФІБА

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    Кияни останніми з українських клубів залишили єврокубок - «Київ-Баскет» вилетів з Кубку Європи ФІБА
    Кияни останніми з українських клубів залишили єврокубок
    Фото FBU

    Лідер Суперліги не зміг втримати перевагу в матчі проти ізраїльського «Іроні»

    Усі три українських клуби поступилися в 1/8 фіналу Кубку Європи ФІБА. Слідом за «Прометеєм» та «Дніпром» боротьбу припинив і лідер Суперліги «Київ-Баскет». Столичний клуб невдало провів другу частину зустрічі з ізраїльським «Іроні» за рахунком 76:90.

    У першій чверті йшла рівна боротьба. Киянам, втім, до її завершення вдалося вийти вперед. До великої перерви перевага українців зросла до 10-ти очок. Ключовими в першій половині стала загальна перевага «Київ-Баскета» в реалізації та підбиранні А головним козирем став Сергій Павлов, який набрав 14 очок.

    З початком другої половини ізраїльтяни переломити перебіг боротьби. За половину ігрового часу третьої чверті «Іроні» відіграв відставання та знову вийшов вперед, повідомляє прес-служба федерації баскетболу. Третю чверть ізраїльська команда виграла – 29:8.

    Аргументів на заключну чверть у киян не знайшлося.

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    Теги: БК Київ-Баскет
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