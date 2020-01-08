«Київ-Баскет» яскраво переміг на виїзді і практично гарантував собі плей-оф Кубка FIBA



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«Київ-Баскет» поборов непростого суперника БК «Вентспілс»

Підопічні Айнарса Баґатскіса перемогли на виїзді його колишній клуб

«Київ-Баскет» здобув важливу зі стратегічної точки зору перемогу в груповому турнірі Кубка FIBA. На виїзді баскетболісти українського клубу перемогли латвійський «Вентспілс».

«Вентcпілс» (Латвія) – «Київ-Баскет» (Україна) – 78:81 (21:20, 24:18, 17:22, 16:21)

Незважаючи на втрату Кейсі Шеперда, який був госпіталізований після матчу Кубка України в Миколаєві і переніс операцію з вилучення апендициту, «Київ-Баскет» не відчував серйозних проблем з організацією атак.

Спільними зусиллями Богдан Близнюк, Марек Классен і Юрій Кондраков компенсували відсутність основного розігруючого. З перших хвилин гості успішно атакували через «фарбу» і ефективно захищалися на периметрі. За весь матч «Вентспілс» реалізував тільки два триочкових і це стало однією з головних його проблем. Спочатку не дуже часто потрапляли з-за дуги і кияни. Та в другій чверті господарі провели ривок і створили невеликий заділ.

У третьому періоді перевага латвійців досягла «+10», але потім дуже вчасно ударний відрізок видав В'ячеслав Петров. Прагнучи реабілітуватися за неспортивний фол, він вистрілив серією з трьох триочкових, користуючись тим, що суперник вперто не вірив у його снайперські якості, а потім ще й поставив блок-шот. Підтримав партнера агресивними проходами Кіндал Гілл, і вже на початку заключної десятихвилинки «Київ-Баскет» вийшов уперед.

«Вентспілс» усе більше пов'язав в захисних побудовах гостей, а й самі вони часто промахувалися. Боротьба очко в очко йшла до останніх секунд. Петров відзначився ще одним важливим дальнім влучанням у кінцівці, а ключовим став промах Веслі Вошпана на останній хвилині, коли перевага киян становило всього очко.

Після цього залишок зустрічі перетворився у перестрілку з лінії в штрафних, в якій Близнюк і Классен не помилялися, а Пустозвонов не забив, коли це було вже некритично.