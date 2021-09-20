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    Кінь ледве не зірвав відбірний матч Дефлімпійських ігор Україна – Італія

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    Кінь ледве не зірвав матч у Полтавській області - Кінь ледве не зірвав відбірний матч Дефлімпійських ігор Україна – Італія
    Кінь ледве не зірвав матч у Полтавській області
    Фото з відкритих джерел

    Гру кваліфікації кілька разів переривали через появу на полу домашніх тварин

    Кумедний епізод трапився під час матчу серед глухих спортсменів між збірними України та Італії. Це був відбірний матч Дефлімпійських ігор 2021 року і проходив він у Нижніх Млинах Полтавської області.

    Спочатку на поле вибігли дві собаки. Це сталося на 41-й хвилині. Представникам української команди вдалося прогнати їх. Потім на 59-й хвилині на полі з'явився кінь. Його також вдалося вивести за межі поля, щоб матч можна було продовжити. Відео було опубліковано в Instagam PVP.POLTAVA.

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    Допис, поширений PVP.POLTAVA (@pvp.poltava)

    Збірна України перемогла італійців з рахунком 3:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Кінь ледве не зірвав відбірний матч Дефлімпійських ігор Україна – Італія