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    За бій з Джошуа Усик отримає найбільший гонорар у кар’єрі

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    Олександр Красюк і Олександр Усик задоволені фінансовими умовами бою з Джошуа - За бій з Джошуа Усик отримає найбільший гонорар у кар’єрі
    Олександр Красюк і Олександр Усик задоволені фінансовими умовами бою з Джошуа
    Фото з відкритих джерел

    Британець забере 80% від загальної суми, українцю залишиться решта

    За бій проти Ентоні Джошуа за чемпіонські пояси у надважкій категорії Олександр Усик отримає 20% від загальної суми гонорару. Це підтвердив генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк. Tribuna.com розповів про фінансовий бік поєдинку між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 KO) і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО ).

    «Ми вчинили мудро в цій ситуації – не вели переговорів щодо фіксованих умов. Регламент WBO говорить, що розподіл гонорару, в разі, коли задіяний суперчемпіон, має бути згідно з сумою останніх трьох гонорарів. А це 80 на 20 на користь чемпіона, – розповів Красюк Tribuna.com. – Ми нічого не вигадували, а лише трохи поліпшили нашу вигоду, користуючись цим принципом розподілу гонорарів як базовим. Ми проводимо спільне шоу, і весь отриманий прибуток ми ділимо між сторонами відповідно до обговорених коефіцієнтів. Чи це найбільший гонорар в кар'єрі Усика? Потенційно – так, це буде найбільший гонорар для Усика. Хоча його найбільші гроші ще попереду».

    Поєдинок між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 KO) і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО ) відбудеться 25 вересня на стадіоні «Тоттенгема» в Лондоні.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    За бій з Джошуа Усик отримає найбільший гонорар у кар’єрі