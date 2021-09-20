За бій з Джошуа Усик отримає найбільший гонорар у кар’єрі

Британець забере 80% від загальної суми, українцю залишиться решта

За бій проти Ентоні Джошуа за чемпіонські пояси у надважкій категорії Олександр Усик отримає 20% від загальної суми гонорару. Це підтвердив генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк. Tribuna.com розповів про фінансовий бік поєдинку між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 KO) і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО ).

«Ми вчинили мудро в цій ситуації – не вели переговорів щодо фіксованих умов. Регламент WBO говорить, що розподіл гонорару, в разі, коли задіяний суперчемпіон, має бути згідно з сумою останніх трьох гонорарів. А це 80 на 20 на користь чемпіона, – розповів Красюк Tribuna.com. – Ми нічого не вигадували, а лише трохи поліпшили нашу вигоду, користуючись цим принципом розподілу гонорарів як базовим. Ми проводимо спільне шоу, і весь отриманий прибуток ми ділимо між сторонами відповідно до обговорених коефіцієнтів. Чи це найбільший гонорар в кар'єрі Усика? Потенційно – так, це буде найбільший гонорар для Усика. Хоча його найбільші гроші ще попереду».

Поєдинок між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 KO) і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО ) відбудеться 25 вересня на стадіоні «Тоттенгема» в Лондоні.