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    Усик став другим в рейтингу найкращих боксерів року

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    Олександр Усик став другим в рейтингу найкращих боксерів - Усик став другим в рейтингу найкращих боксерів року
    Олександр Усик став другим в рейтингу найкращих боксерів
    фото з відкритих джерел

    Американський телеканал ESPN оголосив ім'я найкращого боксера року

    Слідом за авторитетним боксерським часописом The Ring, найкращого боксера року, що минає, назвав американський телеканал ESPN. В його рейтингу також найкращим став Сауль Альварес. Мексиканцю, нагадаємо, вдалося стати першим в історії суперсередньої ваги абсолютним чемпіоном світу.

    Друге місце у рейтингу посів український суперваговик Олександр Усик. Наприкінці вересня боксер переміг Ентоні Джошуа та завоював чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF та IBO.

    «Якби Усик провів у 2021 році ще як мінімум один бій, він міг би вирвати перше місце у Альвареса. Але у Олександра буде ще багато можливостей виграти цю нагороду в 2022-му», – йдеться у статті.

    Примітно, що в майбутньому Альварес і Усик можуть зустрітися на рингу. Сауль змінив вагову категорію і не виклоючено, що в разі зміни категорії Усиком вони зможуть провести поєдинок. В усякому разі, таку можливість не виключають ЗМІ, які пишуть про бокс.

    Наразі ж Усик зайняти підготовкою до бою-реваншу з Ентоні Джошуа. Якщо його суперник не візьме паузу, то тоді не виключений варіант, що українець проведе поєдинок з Тайсоном Ф’юрі.

    Раніше в боксі роздали нагороди. Бій Усика – серед переможців.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа Сауль Альварес
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    Усик став другим в рейтингу найкращих боксерів року