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    Кличко на День Валентина натякнув на кохання

    Володимир Кличко нещодавно записався до бригади оборони Києва - Кличко на День Валентина натякнув на кохання
    Володимир Кличко нещодавно записався до бригади оборони Києва
    фото: іnstagram.com/klitschko

    Володимир Кличко на своїй сторінці в Інстаграм розмістив освідчення

    Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко на на своїй сторінці в Інстаграм поділився з шанувальниками атмосферним фото. Знаменитий українець сфотографувався на схилі вулиці Інститутської у центрі Києва, на тлі квіткового годинника. У підписі до знімку боксер поставив значок серця та мітки «Київ» та «Україна» англійською мовою. У такий спосіб Кличко-молодший освідчується в коханні своїй Батьківщині. Також Володимир зайвий раз надав докази, що у непрості для України дні залишається у Києві.

    Тим часом дружина Президента Володимира Зеленського теж розмістила в соцмережі відео, що підтверджує, що вона не виїжджала за кордон. На офіційних сторінках Володимира та Олени Зеленських з'явилося відео, де подружжя привітало українців із днем закоханих. «Усім доброго вечора! – привітався Зеленський. - 14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео із дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні». «Хочемо привітати всіх із Днем закоханих. Давайте любити одне одного, любити Україну!» – Додала Олена.

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    Теги: Володимир Кличко бокс
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    Кличко на День Валентина натякнув на кохання