Кличко на День Валентина натякнув на кохання

Володимир Кличко на своїй сторінці в Інстаграм розмістив освідчення

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко на на своїй сторінці в Інстаграм поділився з шанувальниками атмосферним фото. Знаменитий українець сфотографувався на схилі вулиці Інститутської у центрі Києва, на тлі квіткового годинника. У підписі до знімку боксер поставив значок серця та мітки «Київ» та «Україна» англійською мовою. У такий спосіб Кличко-молодший освідчується в коханні своїй Батьківщині. Також Володимир зайвий раз надав докази, що у непрості для України дні залишається у Києві.

Тим часом дружина Президента Володимира Зеленського теж розмістила в соцмережі відео, що підтверджує, що вона не виїжджала за кордон. На офіційних сторінках Володимира та Олени Зеленських з'явилося відео, де подружжя привітало українців із днем закоханих. «Усім доброго вечора! – привітався Зеленський. - 14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео із дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні». «Хочемо привітати всіх із Днем закоханих. Давайте любити одне одного, любити Україну!» – Додала Олена.