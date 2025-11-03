Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кличко набрав 13 очок у грі молодіжного чемпіонату Франції з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Кличко набрав 13 очок у грі молодіжного чемпіонату Франції з баскетболу
Максим Кличко провів на майданчику 23 хвилини, набрав 13 очок

«Монако» Кличка обіграв «Лімож»

Українські баскетболісти провели чергові матчі за свої клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У молодіжному чемпіонаті Франції «Монако» U-21 обіграв «Лімож» 110:70. Максим Кличко  провів на майданчику 23 хвилини, набрав 13 очок (4/6 двоочкові, 1/1 триочкові, 2/4 штрафні), зробив 4 підбирання, 2 передачі, 3 блок-шота при 2 фолах та 1 втраті.

Капітан чоловічої збірної України Артем Пустовий набрав 8 очок (4/5 двоочкові, 0/1 триочкові), зробив 2 підбирання, 1 передачу, 1 блок-шот при 2 фолах та 3 втратах за 12 хвилин на майданчику. Його «Андорра МораБанк» програла «Гран-Канарії» 85:102.

В Адріатичній лізі «Будучность» переграла «Задар» 98:87. Олександр Ковляр відіграв 12 хвилин, за які набрав 4 очка (0/1 двоочкові, 1/2 триочкові, 1/2 штрафні), зробив 1 передачу при 1 втраті та 2 фолах.

«Динамо» Бухарест програло «Тиргу-Муреш» в чемпіонаті Румунії 89:91. У В'ячеслава Боброва за 18 хвилин 10 очок (0/1 двоочкові, 2/3 триочкові, 4/4 штрафні), зробив 2 підбирання, 2 передачі при 1 втраті та 1 фолі.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол Артем Пустовий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перехід до «Реала» стане для Леня першим досвідом виступів у Європі
Український центровий продовжить кар'єру у «Реалі»
29 жовтня, 10:39
Ягупова провела вдалу гру
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу у Євролізі
24 жовтня, 10:25
Уро-Ніле (ліворуч) допомогла «Ньону» здобути розгромну перемогу
Уро-Ніле стала найкращою баскетболісткою матчу чемпіонату Швейцарії
20 жовтня, 12:24
Поліцейські заарештували гравця та його дружину та доставили їх у відділення поліції
В Італії баскетболіст і його дружина волейболістка здійснили напад на бригаду «швидкої»
17 жовтня, 12:42
Іссуф Санон провів на майданчику майже 25 хвилин, набрав 8 очок
Санон допоміг «Шльонську» перемогти у баскетбольному Єврокубку
16 жовтня, 09:17
Українка зіграла 18 хвилин, набрала 4 очки
Капітанка збірної України з баскетболу допомогла «Валенсії» перемогти у чемпіонаті Іспанії
13 жовтня, 11:08
Шльонськ Санона програв другий матч з двох у чемпіонаті Польщі
Українські баскетболісти за кордоном: результативні матчі Кличка та Санона
13 жовтня, 09:25
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути виїзну перемогу в матчі другого туру Євроліги над «Олімпіакосом»
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу в Євролізі
9 жовтня, 11:34
За даними L'Equipe, структура NBA Europe буде частково ґрунтуватися на моделі футбольної Ліги чемпіонів
НБА повідомила деталі щодо запуску європейської ліги у 2027 році
6 жовтня, 19:00

Новини

Кличко набрав 13 очок у грі молодіжного чемпіонату Франції з баскетболу
Кличко набрав 13 очок у грі молодіжного чемпіонату Франції з баскетболу
«Шахтар» та «Динамо» зіграли між собою другий матч за тиждень: результат поєдинку
«Шахтар» та «Динамо» зіграли між собою другий матч за тиждень: результат поєдинку
«Проїхав 9600 км за один раз». Директор «Жальгіріса» розповів про свою допомогу Україні
«Проїхав 9600 км за один раз». Директор «Жальгіріса» розповів про свою допомогу Україні
Український клуб вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів з футзалу
Український клуб вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів з футзалу
Під час матчу «Реала Мадрида» з «Барселоною» на трибунах загинув вболівальник
Під час матчу «Реала Мадрида» з «Барселоною» на трибунах загинув вболівальник
Британського слаломіста відсторонили від змагань через сторінку в OnlyFans
Британського слаломіста відсторонили від змагань через сторінку в OnlyFans

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua