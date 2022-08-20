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Кличко: сьогодні відбудеться ще один бій за Україну

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Кличко: сьогодні відбудеться ще один бій за Україну
Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня
фото з відкритих джерел

Кличко підтримав Усика перед реваншем із Джошуа

Легенда світового боксу та мер Києва Віталій Кличко підтримав українського боксера Олександра Усика перед його поєдинком з британцем Ентоні Джошуа, що відбудеться сьогодні в Саудівській Аравії. Відповідне відеозвернення Кличко опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Мер Києва наголосив на важливості спортивних перемог для України під час війни з російськими окупантами.

Кличко побажав своєму співвітчизнику успіху в майбутньому поєдинку та зазначив, що тріумф українського боксера повинен побачити увесь світ.

«Сьогодні, 20 серпня, відбудеться ще один бій за Україну. Нехай це і спортивний поєдинок, але для нас важливі сьогодні перемоги у всьому. Олександр Усик вийде в ринг у Саудівській Аравії з українським прапором і під гімн України. Мільйони людей у всьому світі будуть дивитися реванш Усик – Джошуа. Перемогу України побачить увесь світ. Сашко, ми віримо в тебе, вболіваємо, тримаємо кулаки, перемога буде за нами. Слава Україні», – сказав Кличко.

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Допис, поширений Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

 

Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Джедді, Саудівській Аравії. Боксери боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександр відібрав у вересні 2021 року, коли переміг Ентоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа остаточно погоджено. Бій планували провести 23 липня. Однак ще наприкінці травня стало відомо, що другий поєдинок між боксерами відкладуть на два-три тижні через питання прав на показ.

Додамо, що наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

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Теги: Віталій Кличко Олександр Усик бій-реванш бокс

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