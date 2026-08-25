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Російські призерки Олімпіади засвітилися у компанії підсанкційного пропагандиста

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російські призерки Олімпіади засвітилися у компанії підсанкційного пропагандиста
Світлину з Губернієвим (ліворуч) гімнастка Мельникова (праворуч) розмістила в сторіс заблокованої в Росії соцмережі Instagram

У РФ спорт є частиною державної пропаганди

Дворазова призерка Олімпіади з фігурного катання Євгенія Медведєва та олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова були помічені разом з підсанкційним пропагандистом Дмитром Губернієвим. Про це інформує «Главком».

Світлину з Губернієвим Мельникова розмістила в сторіс заблокованої в Росії соцмережі Instagram.

Губернієв на початку 2026 року потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції ЄС, разом із Катериною Андрєєвою, Павлом Зарубіним та Марією Сіттель. Він був одним із ведучих пропагандистського мітингу на підтримку війни проти України, який відбувся 18 березня 2022 року на стадіоні «Лужники» у Москві.

Як повідомлялося, Євгенія Медведєва потрапила до бази сайту «Миротворець».

У листопаді 2022 року Євгенія Медведєва провела публічну зустріч із так званим міністром спорту «Республіки Крим» Ольгою Торубаровою.

Автори «Миротворця» зазначають, що фігуристка є посібницею російських окупантів та співучасницею злочинів російської влади проти України та її громадян.

Мельникова в Instagram поширювали пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України. Вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Як повідомлялося, у лютому цього року Україна запровадила санкції проти Мельникової.

Теги: спорт санкції пропаганда Ангеліна Мельникова

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