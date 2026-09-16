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Українські п’ятиборці здобули дві нагороди Чемпіонату Європи U19

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українські п’ятиборці здобули дві нагороди Чемпіонату Європи U19
Українські п’ятиборці потрапили на подіум Чемпіонату Європи U19
фото: ДЮСК «Бригантина»

Українці повертаються з медалями з Португалії

Українські п’ятиборці стали призерами Чемпіонату Європи U19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 8-13 вересня португальське Калдаш-да-Раїнья приймало Чемпіонат Європи з сучасного п’ятиборства серед спортсменів двох вікових категорій – U15 та U19. Участь у змаганнях взяли представники 22 країн Європи. За результатами турніру українці двічі піднялися на п'єдестал пошани.

В індивідуальних змаганнях серед спортсменів U19 віцечемпіоном Європи став Олександр Чернишев.

У командному заліку (U19) чоловіча збірна України посіла третю позицію. Бронзовими призерами континентальної першості стали Олександр Чернишев, Максим Ковальчук і Дмитро Єкімов.

Як повідомлялося, тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.

Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.

У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.

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Теги: спорт сучасне п'ятиборство

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