Українці забирають роботу в поляків? Голова Об'єднання українців у Польщі розвінчав пропагандистську тезу

Поки поляки звинувачують українців у відбиранні робочих місць, у самій Польщі відчувається кадровий голод

Мирослав Скірка: «Польща відчуває гострий дефіцит працівників, тому роботодавці активно залучають не лише українців, а й трудових мігрантів з Азії та Південної Америки»

Поширена в Польщі теза про те, що українці нібито забирають робочі місця у поляків, не відповідає реальній ситуації на ринку праці та є одним із наративів антиукраїнської пропаганди. Про це заявив у коментарі «Главкому» голова Об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка.

Водночас згаданий наратив справді широко поширений у польському інформаційному просторі. У 2025 році в польськомовних соціальних мережах зафіксували різкий сплеск антиукраїнських настроїв, а твердження про те, що українці витісняють поляків із ринку праці, повторювалося у 21% дописів. Такий висновок зробили Data House Res Futura та SentiOne на основі дослідження, яке охопило 325 млн дописів у польськомовних соціальних мережах.

Поляки в соцмережах обурюються через те, що українці в Польщі нібито заробляють більше за поляків скриншот: X

Чи справді частина польського суспільства вважає, що українці забирають в них роботу

Теза про те, що українці нібито забирають робочі місця у поляків, є лише одним із наративів антиукраїнської пропаганди в сусідній країні. Водночас вона не відповідає реальній ситуації на польському ринку праці, заявив Мирослав Скірка: «Всюди в Польщі роботодавці відчувають дефіцит робочої сили і шукають людей до праці не лише з України. Також до Польщі приїжджають люди з інших держав, навіть із Південної Америки. Маємо дуже багато людей, наприклад, із Колумбії зараз, а також із В'єтнаму, Індії, Пакистану і так далі. Тобто дефіцит робочої сили в Польщі – це факт, який не обговорюється».

Експерт вважає твердження про те, що українці забирають робочі місця у поляків, брехнею. На його думку, в умовах дефіциту працівників польська економіка, навпаки, потребує трудових мігрантів. Їхня масова відсутність могла б створити додаткові проблеми для польського бізнесу, зокрема для компаній, які вже зараз не можуть знайти достатньо працівників.

Українці в Польщі створили понад 966 тисяч легальних робочих місць і за останні кілька років відкрили більш як 100 тисяч підприємств, зазначають у МЗС Польщі.

Чому частина поляків вірить у антиукраїнську пропаганду

Мирослав Скірка вважає, що твердження про нібито витіснення українцями поляків із ринку праці поширюють переважно представники ультраправих середовищ. За його словами, цей дезінформаційний наратив додатково підсилюють російські боти в інтернеті.

Експерт зазначає, що ситуація з трудовою міграцією в Польщі багато в чому схожа на нашу: українці їдуть працювати до Польщі, тоді як поляки шукають роботу, зокрема, у Великій Британії та Німеччині.

За його словами, присутність великої кількості іноземців стає значно помітнішою для суспільства, коли люди щодня бачать їх навколо себе. Якщо поляки їдуть працювати за кордон, ті, хто залишається в країні, не сприймають міграцію настільки гостро. Натомість поява дедалі більшої кількості людей, які розмовляють іншою мовою та мають іншу культуру, звичаї або релігію, може викликати страх.

Мирослав Скірка наголошує, що така реакція може бути природною для людей, які не звикли до швидких змін та культурного різноманіття. Водночас, на його думку, політики мали б допомагати суспільству краще розуміти ці процеси, а не використовувати страх перед міграцією у власних політичних цілях.

«Проблема полягає в абсолютній безвідповідальності польських політиків, які не ведуть просвітницької роботи, а навпаки, пробують використовувати цей страх перед чужими як елемент власної політичної програми», – підсумував експерт.