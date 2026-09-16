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Кіліан Мбаппе і Вінісіус лише наполовину одягли футболки на підтримку Сеути перед грою Ла Ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Кіліан Мбаппе і Вінісіус лише наполовину одягли футболки на підтримку Сеути перед грою Ла Ліги
Кіліан Мбаппе, Вінісіус та Ібраїма Конате одягли футболки лише наполовину, через що напис був майже непомітний

Іспанський анклав Сеута у Північній Африці зіткнувся з гуманітарною кризою через наплив мігрантів із Марокко

Футболісти «Реала» та «Ельче» перед матчем шостого туру Ла Ліги взяли участь в акції на підтримку жителів міста Сеути. Про це інформує «Главком».

Гравці вийшли на поле у ​​футболках з написом «Todos somos Caballas», що дослівно можна перекласти як «Всі ми – скумбрії». У Іспанії «скумбріями» називають уродженців Сеути.

Однак Кіліан Мбаппе, Вінісіус та Ібраїма Конате одягли футболки лише наполовину, через що напис був майже непомітний. Крім того, Мбаппе та Вінісіус ще до рукостискання із суперниками зняли футболки.

Нагадаємо, іспанський анклав Сеута у Північній Африці зіткнувся з гуманітарною та безпековоюу кризою через масовий наплив мігрантів із Марокко.

Під час спроб перетнути кордон загинули щонайменше 34 людини. Сеута вже давно вважається одним із основних маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Європи. Місто поступово посилювало охорону кордону через регулярні випадки незаконного перетину.

31 липня стався різкий сплеск кількості людей, які перетнули кордон Сеути. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оцінювало, що до міста увірвалися близько 49 тис. мігрантів. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кіліан Мбаппе Іспанія Жуніор Вінісіус Ла Ліга ФК Реал (Мадрид)

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