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Прихильник війни Садулаєв подякував американцям за підтримку проведення турніру в Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Прихильник війни Садулаєв подякував американцям за підтримку проведення турніру в Росії
Садулаєв у березні 2022 року був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма»

Садулаєв: Дякую Іззі та Чаду Бронштейну, що підтримали цей турнір, незважаючи на протести українських активістів

Дворазовий олімпійський чемпіон з боротьби та прихильник війни РФ проти Укроаїни росіянин Абдулрашид Садулаєв подякував двом американцям (голові та засновнику Real American Freestyle (RAF) Чаду Бронштейну та співзасновнику організації Ізі Мартінесу) за підтримку проведення турніру в Росії. Про це повідомляє «Главком».

«Дякую Іззі та Чаду Бронштейну, що підтримали цей турнір, незважаючи на протести українських активістів. Спорт має бути поза політикою, спорт має об'єднувати», – сказав Садулаєв.

RAF – американська організація, яка займається проведенням турнірів з вільної боротьби. У змаганнях беруть участь діючі та колишні борці, бійці змішаних єдиноборств.

Нагадаємо, що Садулаєв брав участь у відкритті пропагандистського заходу під назвою «Республіканського турніру з вільної боротьби, присвяченого пам'яті військовослужбовців казбеківців, які загинули під час проведення СВО в Україні». Крім того, він був почесним гостем цих змагань.

Також Садулаєв у березні 2022 року був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Нагадаємо, Садулаєв, який звертався до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні з вимогою допустити його до Олімпіади-2024, наводив доволі дивні аргументи, які, на його думку, мали б дозволити йому взяти участь у змаганнях у Парижі. Про це йдеться у матеріалі «Олімпіада – стоп! Як МОК карає росіян: резонансна справа Садулаєва у деталях».

Теги: Абдулрашид Садулаєв вільна боротьба спорт пропаганда

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