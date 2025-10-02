Баскетболісти збірної України Бобров і Липовий вдало провели матчі чемпіонату Румунії

В'ячеслав Бобров відіграв 32 хвилини, набрав 17 очок у грі проти «Волунтарі»

Форварди збірної України з баскетболу В'ячеслав Бобров та Олександр Липовий вдало провели матчі першого туру чемпіонату Румунії, допомігши своїм клубам здобути перемоги. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Динамо» Бухарест обіграло «Волунтарі» 96:93. В'ячеслав Бобров відіграв 32 хвилини, набрав 17 очок (5/6 двоочкові, 1/1 триочкові, 4/4 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу при 1 втраті та 4 фолах.

«Рапід» Бухарест вдома впевнено виграв у «Тиргу-Муреш» 87:69. Олександр Липовий за 21 хвилину набрав 8 очок (2/2 двоочкові, 1/3 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 3 передачі, зробив 2 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 3 фолах.

В кваліфікації Кубку Європи ФІБА естонський «Пярну» програв чеському «Брно» 69:81 і не зумів вийти до основного раунду турніру. Ігор Сергєєв зіграв 12 хвилин, набрав 3 очка (1/3 двоочкові, 0/1 триочкові, 1/1 штрафні), зробив 4 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення при 3 фолах та 2 втратах.

В другому дивізіоні чемпіонату Польщі «Зубри» Білосток програли «Полонії» Варшава 87:94. Євген Балабан став найрезультативнішим в команді, набравши 14 очок (3/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення при 1 втраті та 5 фолах за 19 хвилин на майданчику.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.