Авіаудар по Краматорську: троє загиблих, серед них – дитина

Іванна Гончар
Наслідки атаки на Краматорськ вдень 29 березня
Удар спричинив значні руйнування цивільної інфраструктури

Сьогодні, 29 березня, російські окупаційні війська завдали масованого авіаудару по Краматорську. За уточненими даними, о 12:36 окупанти застосували п’ять авіабомб ФАБ-250. Наслідки повідомляє місцева влада та ДСНС, пише «Главком».

Внаслідок атаки загинули троє людей – чоловік 1961 року народження, жінка 1965 року народження та хлопчик 2012 року народження. Ще 13 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них є важкі. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Удар спричинив значні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено заклад освіти, дитячий садок, заклад культури, соціальну установу, сім багатоповерхових і 11 приватних будинків, а також магазини. Також зафіксовано пошкодження щонайменше шести автомобілів.

Рятувальники ліквідували пожежі на площі близько 250 квадратних метрів та надали допомогу постраждалим. На місці працюють усі відповідні служби, медики та комунальні аварійні бригади. Остаточні наслідки атаки ще встановлюються.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про масштаби російського терору та його прямого зв’язку з кризою на Близькому Сході за останній тиждень. За словами глави держави, лише за останні сім днів ворог випустив по Україні 3000 дронів та 1450 авіабомб, одночасно інвестуючи у затягування війни в регіоні Затоки.

