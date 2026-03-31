«Довів до інвалідності та смерті». Перша продюсерка Олі Полякової розказала, як чоловік співачки зруйнував її бізнес  

Експродюсерка Полякової відреагувала на версію її чоловіка про розрив їхньої співпраці зі співачкою

63-річний чоловік української співачки Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський розкритикував у своєму інтерв’ю першу продюсерку своєї дружини Ірину Ковальську. Вона відреагувала на публічну критику у свій бік у соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на допис продюсерки.

Ірина Ковальська, яка сьогодні відома, як Розалія Романова прокоментувала інтерв’ю чоловіка Олі Полякової, з якою вона раніше співпрацювала. Жінка обурилася різкою критикою у свій бік.

Що сказав Вадим Буряковський про першу продюсерку Полякової

Вадим Буряковський у своєму інтерв’ю, розповідаючи, як займався розкруткою Олі Полякової в шоубізнесі та згадуючи її продюсерів, згадав і про Ірину Ковальську. Однак він не зміг пригадати її ім’я.

Тож бізнесмен заявив, що він не розуміє, як Ірина Ковальська могла працювати в шоубізнесі. Він назвав жінку «неприємною, як зовні, так і внутрішньо». «Коли я її побачив, я взагалі не розумів, як така людина може виглядати і працювати в шоубізнесі. Взагалі не розумів», – заявив Буряковський. На питання, чи була ця жінка гарною, він відповів: «Я не вірив, що такі люди можуть бути в шоубізнесі, настільки неприємні й зовні, і внутрішньо, і при цьому ще й вважати себе кимось там. Вона поводилася як королева, розумієш, окрім усього іншого», – говорив Вадим Буряковський.

Реакція експродюсерки Полякової на критику її зовнішності

Саме на ці слова відреагувала Розалія Романова та висловилася про це публічно. Експродюсерка почала публікувати різні дописи зі своєю реакцією та відповідями на слова Буряковського.

«Зараз мене звати Розалія Романова. А коли я 5 років була продюсером Ольги Полякової, я була Іриною Ковальською… Про те, як ця сімейка знищила моє попереднє життя, я розповідаю на своїй сторінці. Без звинувачень та претензій. Тільки факти, психоаналітичний розбір та власні інтерпретації», – йдеться в одному з дописів Романової.

Розалія Романова зізналася, що свого часу вона мала гормональні проблеми, що впливало на її зовнішність. Однак за її словами, це ніяк не було пов’язане з її роботою. «Так, у мене дійсно не типова зовнішність… Усе життя я боролася із зайвою вагою… Це гормональні проблеми, а не просто гарний апетит… Але я завжди була енергійною і відданою своїй справі, чим би не займалася», – написала жінка.

Скандал через розівання співпраці між Олею Полякової та її першою продюсеркою

У своєму інтерв’ю Вадим Буряковський розповідав, як припинилася співпраця Олі Полякової та її першої продюсерки. Як розповів бізнесмен, з Полякову з Іриною Ковальською познайомив її дядько. За словами Буряковського, перша продюсерка його дружини «розводила на гроші» та «обкрадала». Врешті вони розірвали співпрацю.

«Оля мені пояснила, що треба розходитися, бо дядько – завдяки йому вона потрапила в це все, а та її теж «розвела». Вона була винна йому гроші, дядькові. І він сказав: «Добре, не віддавай гроші, займайся Олею, будь продюсеркою». І він не просто дав їй можливість заробляти – вона її обкрадала. Це згодом з’ясувалося. Оля каже: «Вадик, я хочу з нею розійтися нормально, красиво». Я кажу: «Добре», – розповів чоловік артистки.

Реакція Розалії Романової на версію чоловіка Полякової про розірвання контракту

На це також відреагувала Розалія Романова та зізналася, що вона мовчала та не розкривала всієї правди розірвання контракту з Поляковою, бо боялася.

«Я мовчала про це багато років. Не тому, що не було, що сказати. А тому, що було занадто страшно. Сьогодні я дивлюся інтерв’ю, де людина відкрито, спокійно, майже буденно й навіть із посмішкою, розповідає про події, які колись перевернули моє життя. Про те, як «вирішувалися питання». Як припинялася співпраця. Якими методами. І я розумію: я більше не можу мовчати. Бо все, що я роками носила в собі – страх, тиск, відчуття повної беззахисності і зради – раптом звучить уголос, причому, як весела історія», – висловилася експродюсерка.

За словами Розалії Романової, вона п’ять років працювала з Олею Поляковою, однак усе це обірвалося в одну мить. Проте зараз вона вирішила не мовчати та поділитися своєю версією подій.

«Було зруйновано все: мій бізнес, моя сім’я, моє життя. Наслідки тих подій я відчуваю до сьогодні. Вони залишили слід, який неможливо стерти. І тепер, коли ця історія звучить публічно й цинічно… Коли сам винуватець тих подій говорить про це відкрито… І навіть хизується цим, я більше не хочу бути тією, хто мовчить», – написала Романова.

Як до скандалу причетний покійний чоловік експродюсерки Полякової

До слова, чоловік експродюсерки Олександр Ковальський був концертним директором Олі Полякової, про якого Вадим Буряковський також згадав. «Я його ногами штовхаю і він на ту стінку від’їжджає, падає, встав, підбіг і сказав, щоб вона швидко підписала контракт», – сказав бізнесмен.

У підписі до відео із цими словами, Романова звинуватила Буряковського в тому, що він довів її чоловіка до інвалідності та смерті. Так, Розалія Романова продовжує висвітлювати події цієї історії у своїх соцмережах. Реакції зі сторони Олі Полякової та її чоловіка стосовно цього не було.

