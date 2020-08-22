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    Колишній капітан «Шахтаря» очолив харківський «Металіст»

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    Валерій Кривенцов - новий тренер харків'ян - Колишній капітан «Шахтаря» очолив харківський «Металіст»
    Валерій Кривенцов - новий тренер харків'ян
    Світлина - ФК «Металіст-1925»

    Попереднім місцем роботи Валерія Кривенцова була молодіжна команда донецького клубу

    Першоліговий харківський «Металіст-1925» отримав новий тренерський штаб, який очолив відомий український тренер і екс-футболіст донецького «Шахтаря» Валерій Кривенцов.

    Серед його помічників будуть інші екс-гірники, асистенти Євген Котов і Олександр Коваль, тренер воротарів Сергій Вольваков і тренер з фізичної підготовки Андрій Шабалін. Команда починає тренувальний процес під керівництвом нових наставників і підготовку до матчу Кубка України проти «Альянсу».

    Валерій Кривенцов запевнив, що команда буде грати в атакуальний футбол і робити все, щоб отримувати необхідний результат у кожному матчі.

    Валерій Кривенцов народився 30 липня 1973 року в Донецьку. Ігрова кар'єра: «Шахтар» (Донецьк), «Металург» (Донецьк), «Волинь» (Луцьк), «Актобе» (Казахстан), «Металург» (Запоріжжя), молодіжна збірна України U21 і національна збірна України. Тренерська кар'єра: академія ФК «Шахтар» (Донецьк), «Шахтар» U-19 (Донецьк), «Ільїчьовєц» (Маріуполь) та «Шахтар» U21 (Донецьк).

    Валерій Кривенцов – вихованець донецького «Шахтаря» (перший тренер – Віталій Старухін), за який провів більше двохсот матчів. Ігрову кар'єру завершив у запорізькому «Металурзі» в 2006 році.

    В футболці національної збірної України в період з 1994 по 1998 роки провів 17 матчів.

    Тренерську кар'єру розпочав у 2007 році в дитячій академії «Шахтаря». У сезоні-2014/2015 «Шахтар» U19 під його керівництвом здобув срібні нагороди Юнацької ліги УЄФА, у вирішальному матчі з рахунком 2:3 поступившись англійському «Челсі». Останнім місцем роботи була молодіжна команда «гірників».

    Кривенцов – шестиразовий срібний призер чемпіонату України і триразовий володар національного Кубка.

     Читайте також: Відбулося жеребкування стартового раунду Кубка України з футболу
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Шахтар» ФК «Металіст» Перша ліга Валерій Кривенцов Євген Котов Олександр Коваль
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