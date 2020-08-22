Колишній капітан «Шахтаря» очолив харківський «Металіст»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Кривенцов - новий тренер харків'ян Світлина - ФК «Металіст-1925»

Попереднім місцем роботи Валерія Кривенцова була молодіжна команда донецького клубу

Першоліговий харківський «Металіст-1925» отримав новий тренерський штаб, який очолив відомий український тренер і екс-футболіст донецького «Шахтаря» Валерій Кривенцов.

Серед його помічників будуть інші екс-гірники, асистенти Євген Котов і Олександр Коваль, тренер воротарів Сергій Вольваков і тренер з фізичної підготовки Андрій Шабалін. Команда починає тренувальний процес під керівництвом нових наставників і підготовку до матчу Кубка України проти «Альянсу».

Валерій Кривенцов запевнив, що команда буде грати в атакуальний футбол і робити все, щоб отримувати необхідний результат у кожному матчі.

Валерій Кривенцов народився 30 липня 1973 року в Донецьку. Ігрова кар'єра: «Шахтар» (Донецьк), «Металург» (Донецьк), «Волинь» (Луцьк), «Актобе» (Казахстан), «Металург» (Запоріжжя), молодіжна збірна України U21 і національна збірна України. Тренерська кар'єра: академія ФК «Шахтар» (Донецьк), «Шахтар» U-19 (Донецьк), «Ільїчьовєц» (Маріуполь) та «Шахтар» U21 (Донецьк).

Валерій Кривенцов – вихованець донецького «Шахтаря» (перший тренер – Віталій Старухін), за який провів більше двохсот матчів. Ігрову кар'єру завершив у запорізькому «Металурзі» в 2006 році.

В футболці національної збірної України в період з 1994 по 1998 роки провів 17 матчів.

Тренерську кар'єру розпочав у 2007 році в дитячій академії «Шахтаря». У сезоні-2014/2015 «Шахтар» U19 під його керівництвом здобув срібні нагороди Юнацької ліги УЄФА, у вирішальному матчі з рахунком 2:3 поступившись англійському «Челсі». Останнім місцем роботи була молодіжна команда «гірників».

Кривенцов – шестиразовий срібний призер чемпіонату України і триразовий володар національного Кубка.

Читайте також: Відбулося жеребкування стартового раунду Кубка України з футболу