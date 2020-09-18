«Колос» і «Десна» дізналися суперників у Лізі Європи



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З «Олександрією» «Вольфсбурґ» впорався. Як буде з «Десною»? Світлина - UA-Футбол

Німецький «Вольфсбурґ» протягом року зіграє з третім українським клубом

У четвер, 17 вересня, в Європі проводилися поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Однією з найбільших сенсацій цієї стадії стала перемога українського «Колоса» з Ковалівки над грецьким «Арісом» у Салоніках.

Таким чином, команда Руслана Костишина вийшла у півфінал кваліфікації Ліги Європи і зіграє там з хорватською «Рієкою», яка матчем з українцями турнір відкриє.

Так само в третьому кваліфікаційному раунді свій перший єврокубковий матч в історії проведе чернігівська «Десна». Проте команді Олександра Рябоконя не поталанило: стартувати їй доведеться з представників німецької Бундесліги – «Вольфсбурґа».

Вчора, у рамках другого раунду «вовки» розгромили на виїзді з рахунком 4:0 албанський «Кукеші». М’ячі у команди Олівера Ґляснера забили Ваут Веґгорст (двічі), Максенс Лякруа і колишній київський динамівець Адмір Мехмеді.

Зауважимо, що за останній рік «Вольфсбурґ» сходиться вже з третім українським клубом. У торішньому груповому турнірі Ліги Європи «вовки» двічі перемогли «Олександрію» (3:1, 1:0), але програли в 1/8 фіналу «Шахтареві» (1:2, 0:3).

Матчі третьої кваліфікації Ліги Європи-2020/2021 відбудуться 24 вересня.