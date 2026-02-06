Головна Спорт Новини
Люксембург – Україна: де дивитися поєдинок Кубка Девіса

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Люксембург – Україна: де дивитися поєдинок Кубка Девіса
Матч збірних України та Люксембургу у Кубку Девіса транслюватиме Maincast Sport
фото: ФТУ

Україна зіграє з Люксембургом 7-8 лютого 2026 року

Визначився транслятор поєдинку плейоф за вихід до Першої Світової групи Кубку Девіса між командами Люксембургу та України. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися поєдинок Люксембург – Україна

Матч збірних України та Люксембургу у Кубку Девіса транслюватиме Maincast Sport.

Жеребкування поєдинку Люксембург – Україна

Сьогодні, 6 лютого 2026 року, відбулося жеребкування матчів у протистоянні між Україною та Люксембургом.

Субота, 7 лютого (початок ігрового дня о 14:00 за київським часом):

  • Олексій Крутих – Кріс Родеш
  • Владислав Орлов – Алекс Кнафф

Неділя, 8 лютого (початок ігрового дня о 12:00 за київським часом):

  • В’ячеслав Бєлінський/Олександр Овчаренко – Кріс Родеш/Алекс Кнафф
  • Владислав Орлов – Кріс Родеш
  • Олексій Крутих – Алекс Кнафф

Тренери можуть зробити заміни перед початком поєдинків.

Господарем гри з Україною є Люксембург.

Нагадаємо, російська тенісистка погоріла на спробі організувати договірний поєдинок. Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі (ITIA) дискваліфікувало на чотири роки росіянку Гульнару Назарову за спробу організувати договірний матч.

Теги: теніс Кубок Девіса

