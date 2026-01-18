Перемога та дві поразки. Підсумки ігрового дня на Australian Open для українок

Костюк і Ястремська зазнали прикрих поразок у першому колі

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська сьогодні, 18 січня, стартували на Australian Open. Про це повідомляє «Главком».

Світоліна вийшла до другого кола Australian Open-2026, а от Костюк і Ястремська, які потрапили до посіву, доволі несподівано завершили виступи в одиночному розряді.

Перша ракетка України Еліна Світоліна у перемогла іспанку Крістіну Букшу.

Даяна Ястремська поступилась румунці Єлені-Габріелі Русе.

Складну гру провела Марта Костюк проти француженки Ельзи Жакмо. Поєдинок тривав три сети, кожен із яких завершувався тайбрейком. У підсумку, Костюк зазнала поразки.

Australian Open. Перше коло

Еліна Світоліна – Крістіна Букша – 6:4, 6:1

Даяна Ястремська – Єлена-Габріела Русе – 4:6,5:7

Марта Костюк – Ельза Жакмо – 7:6 (7:4), 6:7(4:7), 6:7(7:10)

Нагадаємо, що тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис. Австралійський тенісист-аматор Джордан Сміт став переможцем товариського турніру 1 Point Slam та виграв 1 млн австралійських доларів (близько $590 тис.).

У фіналі Сміт переміг 117 ракетку світу серед жінок Джоанну Гарланд, яка представляє Тайвань і програла Ангеліні Калініній у кваліфікації Australian Open. На шляху до фіналу Сміт обіграв другу ракетку світу серед чоловіків італійця Янніка Сіннера та четверту ракетку світу у жінок Аманду Анісімову із США.