Команда української хокеїстки Валерії Манчак стала переможницею регулярного чемпіонату у США



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Валерія Манчак (зліва) тішиться, що здобула перший заокеанський трофей Фото із соцмереж

«Університет Ліберті» збирається не обмежуватися цією перемогою і має амбітніші цілі

22-річна харків’янка Валерія Манчак, яка представляє хокейну команду Університету Ліберті, стала чемпіонкою Середньозахідної конференції American Collegiate Hockey Association (ACHA).

У 25-ти проведених матчах регулярного чемпіонату Манчак закинула 14 шайб і віддала 27 результативних передач.

«Наступний крок – турнір ACHA в Техасі, - ділиться планами Валерія. – Щасливі сьогодні виграти, але відчуваємо себе голодними перед основним боротьбою за основний трофей. Дякую Богу за цю перемогу, але тепер потрібно ще сильніше працювати для досягнення основної мети».

Додамо, що торік Валерія Манчак грала в канадській лізі Independent, за клуб «HTI Stars», а кар’єру в Україні розпочинала у складі «Королев Дніпра».