  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Команда української хокеїстки Валерії Манчак стала переможницею регулярного чемпіонату у США

    • Розсилка
    Валерія Манчак (зліва) тішиться, що здобула перший заокеанський трофей - Команда української хокеїстки Валерії Манчак стала переможницею регулярного чемпіонату у США
    Валерія Манчак (зліва) тішиться, що здобула перший заокеанський трофей
    Фото із соцмереж

    «Університет Ліберті» збирається не обмежуватися цією перемогою і має амбітніші цілі

    22-річна харків’янка Валерія Манчак, яка представляє хокейну команду Університету Ліберті, стала чемпіонкою Середньозахідної конференції American Collegiate Hockey Association (ACHA).

    У 25-ти проведених матчах регулярного чемпіонату Манчак закинула 14 шайб і віддала 27 результативних передач.

    «Наступний крок – турнір ACHA в Техасі, - ділиться планами Валерія. – Щасливі сьогодні виграти, але відчуваємо себе голодними перед основним боротьбою за основний трофей. Дякую Богу за цю перемогу, але тепер потрібно ще сильніше працювати для досягнення основної мети».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Команда української хокеїстки Валерії Манчак стала переможницею регулярного чемпіонату у США
    Команда української хокеїстки Валерії Манчак стала переможницею регулярного чемпіонату у США
    Команда української хокеїстки Валерії Манчак стала переможницею регулярного чемпіонату у США
    Команда української хокеїстки Валерії Манчак стала переможницею регулярного чемпіонату у США
    Фото із соцмереж

    Додамо, що торік Валерія Манчак грала в канадській лізі Independent, за клуб «HTI Stars», а кар’єру в Україні розпочинала у складі «Королев Дніпра».

     Читайте також: Американки у класичному протистоянні обіграли Канаду в фіналі чемпіонату світу з хокею (відео)
    хокей Валерія Манчак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ