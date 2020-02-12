Зірковий гравець НХЛ знепритомнів на лаві запасних (відео)
Джей Боумістер всіх налякав
НХЛ
Під питанням кар'єра ветерана Ліги
В матчі команд НХЛ «Сент-Луїс» та «Анахайм» стався прикрий епізод.
На 14-й хвилині гри на лаві запасних знепритомнів і впав канадський захисник «Блюз» Джей Боумістер.
Одноклубники Боумістера негайно покликали клубних лікарів - 36-річного хокеїста одразу госпіталізували. Повідомляється, що завдяки допомозі клубних лікарів хокеїст прийшов у себе та був відправлений до лікарні.
У гравця НХЛ стався серцевий напад
Автор: Jens95
Як з’ясувалось пізніше - у нього був серцевий напад.
Гру зупинили й вона не була продовжена.
Нагадаємо, що Джей Боумістер є Олімпійським чемпіоном-2014 та є діючим володарем Кубку Стенлі, він провів у НХЛ 1240 матчів.
Проблеми зі здоров’ям можуть коштувати зірковому гравцю кар’єри.
Джерело: Главком СПОРТ