Зірковий гравець НХЛ знепритомнів на лаві запасних (відео)



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Джей Боумістер всіх налякав НХЛ

Під питанням кар'єра ветерана Ліги

В матчі команд НХЛ «Сент-Луїс» та «Анахайм» стався прикрий епізод.

На 14-й хвилині гри на лаві запасних знепритомнів і впав канадський захисник «Блюз» Джей Боумістер.

Одноклубники Боумістера негайно покликали клубних лікарів - 36-річного хокеїста одразу госпіталізували. Повідомляється, що завдяки допомозі клубних лікарів хокеїст прийшов у себе та був відправлений до лікарні.

У гравця НХЛ стався серцевий напад Автор: Jens95

Як з’ясувалось пізніше - у нього був серцевий напад.

Гру зупинили й вона не була продовжена.

Нагадаємо, що Джей Боумістер є Олімпійським чемпіоном-2014 та є діючим володарем Кубку Стенлі, він провів у НХЛ 1240 матчів.

Проблеми зі здоров’ям можуть коштувати зірковому гравцю кар’єри.

Джерело: Главком СПОРТ