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    Зірковий гравець НХЛ знепритомнів на лаві запасних (відео)

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    Джей Боумістер всіх налякав - Зірковий гравець НХЛ знепритомнів на лаві запасних (відео)
    Джей Боумістер всіх налякав
    НХЛ

    Під питанням кар'єра ветерана Ліги

    В матчі команд НХЛ «Сент-Луїс» та «Анахайм» стався прикрий епізод.

    На 14-й хвилині гри на лаві запасних знепритомнів і впав канадський захисник «Блюз» Джей Боумістер.

    Одноклубники Боумістера негайно покликали клубних лікарів - 36-річного хокеїста одразу госпіталізували. Повідомляється, що завдяки допомозі клубних лікарів хокеїст прийшов у себе та був відправлений до лікарні.

    У гравця НХЛ стався серцевий напад
    Автор: Jens95

    Як з’ясувалось пізніше - у нього був серцевий напад.

    Гру зупинили й вона не була продовжена.

    Нагадаємо, що Джей Боумістер є Олімпійським чемпіоном-2014 та є діючим володарем Кубку Стенлі, він провів у НХЛ 1240 матчів.

    Проблеми зі здоров’ям можуть коштувати зірковому гравцю кар’єри.

    Джерело: Главком СПОРТ

    хокей НХЛ «Сент-Луїс Блюз»
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