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    Думки вголос

    Президенту цікавіші футбол та баскетбол, а не війна

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

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    Може Зеленському перейти на посаду міністра спорту? - Президенту цікавіші футбол та баскетбол, а не війна
    Може Зеленському перейти на посаду міністра спорту?
    фото: facebook.com/zelenskiy95

    Як виглядає неадекватність чинної влади

    Коли в офіційних повідомленнях Держдепу йдеться, що Держсекретар США Блінкен відвідує Київ, зокрема, для зустрічі з родинами дипломатів і інформування про зусилля їх країни на випадок надзвичайних безпекових ситуацій.

    Коли щодня «мінуються» школи і аеропорти, й жодної кримінальної справи проти провокаторів, коли міністри закордонних справ Німеччини і Канади відвідують Донбас і говорять з українською владою про російську загрозу, коли Британія надає нам зброю, коли світові медіа присвячують шпальта можливому повномасштабному вторгненню російських військ, неадекватність виглядає саме так!

    скріншот з сайту президента України

    скріншот з сайту президента України

    Пріорітети Зеленського – це сльози про відставку тренера Шевченка, проведення спортивного турніру при порожній казні і тд.

    Кажуть, в зеленому уряді служок є міністр спорту.

    Вбийте, не згадаю його прізвище. Він не ходить на ефіри, там суцільна Верещук, то ж і нічим не запам’ятався, як міністр.

    Але, схоже, в цього добродія є конкурент – хлопець, який любить качатися, над усе обожнює свій торс і біцепси і думає виключно про спорт.

    За сумісництвом – це зараз президент України.

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    Джерело: блог Ірини Геращенко

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    Теги: Донбас спорт міністр війна президент
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    Президенту цікавіші футбол та баскетбол, а не війна