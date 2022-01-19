Президенту цікавіші футбол та баскетбол, а не війна
Як виглядає неадекватність чинної влади
Коли в офіційних повідомленнях Держдепу йдеться, що Держсекретар США Блінкен відвідує Київ, зокрема, для зустрічі з родинами дипломатів і інформування про зусилля їх країни на випадок надзвичайних безпекових ситуацій.
Коли щодня «мінуються» школи і аеропорти, й жодної кримінальної справи проти провокаторів, коли міністри закордонних справ Німеччини і Канади відвідують Донбас і говорять з українською владою про російську загрозу, коли Британія надає нам зброю, коли світові медіа присвячують шпальта можливому повномасштабному вторгненню російських військ, неадекватність виглядає саме так!
Пріорітети Зеленського – це сльози про відставку тренера Шевченка, проведення спортивного турніру при порожній казні і тд.
Кажуть, в зеленому уряді служок є міністр спорту.
Вбийте, не згадаю його прізвище. Він не ходить на ефіри, там суцільна Верещук, то ж і нічим не запам’ятався, як міністр.
Але, схоже, в цього добродія є конкурент – хлопець, який любить качатися, над усе обожнює свій торс і біцепси і думає виключно про спорт.
За сумісництвом – це зараз президент України.
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Джерело: блог Ірини Геращенко