Дубль Ваната й асист Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Голи Ваната допомогли «Жироні» здобути перемогу в чемпіонаті Іспанії

Минулого вікенду у складах своїх клубів на поле виходило дев'ятеро легіонерів національної збірної України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 16 січня, в межах 20-го туру іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 82-й хвилині) і Владислава Ваната (повний матч, два голи, жовта картка) перемогла на виїзді «Еспаньйол» (2:0).

У 18-му турі французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (вийшов на заміну на 46-й хвилині) обіграв на своєму стадіоні «Лілль» (3:0).

У суботу, 17 січня, у 22-му турі англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 90+4-й хвилині) поступився на чужому полі «Челсі» з рахунком 0:2.

У 18-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 90-й хвилині, гольова передача) здолала в гостях «Ріу Аве» (2:0).

У неділю, 18 січня, у 21-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 73-й хвилині) розійшовся гостьовим миром із «Пармою» (0:0).

У 18-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (повний матч, гольова передача) переміг на чужому стадіоні «Коджаєліспор» (2:1).

В АПЛ «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) обіграв у Бірмінгемі місцеву «Астон Віллу» (1:0).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3