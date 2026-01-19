Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дубль Ваната й асист Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Дубль Ваната й асист Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
фото: УАФ

Голи Ваната допомогли «Жироні» здобути перемогу в чемпіонаті Іспанії

Минулого вікенду у складах своїх клубів на поле виходило дев'ятеро легіонерів національної збірної України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 16 січня, в межах 20-го туру іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 82-й хвилині) і Владислава Ваната (повний матч, два голи, жовта картка) перемогла на виїзді «Еспаньйол» (2:0).

У 18-му турі французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (вийшов на заміну на 46-й хвилині) обіграв на своєму стадіоні «Лілль» (3:0).

У суботу, 17 січня, у 22-му турі англійської Прем’єр-ліги «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 90+4-й хвилині) поступився на чужому полі «Челсі» з рахунком 0:2.

У 18-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 90-й хвилині, гольова передача) здолала в гостях «Ріу Аве» (2:0).

У неділю, 18 січня, у 21-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 73-й хвилині) розійшовся гостьовим миром із «Пармою» (0:0).

У 18-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (повний матч, гольова передача) переміг на чужому стадіоні «Коджаєліспор» (2:1).

В АПЛ «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) обіграв у Бірмінгемі місцеву «Астон Віллу» (1:0).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Легіонери збірної України чергові матчі за свої клуби
Перемоги Ярмолюка, Трубіна та Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
23 грудня, 2025, 21:20
На сайті МВС датою зникнення Павелка вказане 5 листопада 2025 року
Ексочільник УАФ Павелко зʼявився в переліку осіб, які переховуються від органів влади
25 грудня, 2025, 16:10
У Stories Instagram Карпова репостнула допис РДК про загибель Капустіна
Футболістка з РФ вшанувала пам'ять загиблого командира «Російського добровольчого корпусу»
28 грудня, 2025, 14:08
У сезоні 2025/26 Конопля відіграв 19 матчів у всіх турнірах за Шахтар, забив два голи і віддав чотири асисти
Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ
29 грудня, 2025, 19:38
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
УАФ опублікувала відео всіх голів збірної України з футболу у 2025 році
1 сiчня, 13:45
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Вирішальні матчі та жеребкування. Що чекає на збірну України з футболу в 2026 році
8 сiчня, 12:43
Кут розпочав кар'єру рефері, коли йому було 16 років
Суд виніс вирок англійському арбітру, який зберігав дитячу порнографію
9 сiчня, 00:07
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Ваната та асист Маліновського
13 сiчня, 16:55
УЄФА була змушена покривати витрати із внутрішнього резерву
УЄФА у 2025 році втратила 47 млн євро через послаблення долара
16 сiчня, 09:54

Новини

Талант «Манчестер Сіті» приєднався до українців у «Жироні»
Талант «Манчестер Сіті» приєднався до українців у «Жироні»
Дубль Ваната й асист Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Дубль Ваната й асист Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Зінченко може повернутися до чемпіонату Нідерландів
Зінченко може повернутися до чемпіонату Нідерландів
Неймовірний початок сезону. Магучіх з рекордом відкрила для себе 2026-й рік
Неймовірний початок сезону. Магучіх з рекордом відкрила для себе 2026-й рік
Мультимедаліст Олімпійських Ігор Романчук завершив спортивну кар'єру
Мультимедаліст Олімпійських Ігор Романчук завершив спортивну кар'єру
Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії
Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua