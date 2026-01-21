Головна Спорт Новини
Став відомий склад збірної України з футболу U-16 для участі у турнірі в Туреччині

Навчально-тренувальний збір збірної України U-16 проходитиме в турецькому місті Сіде з 22 січня до 1 лютого

Головний тренер синьо-жовтих Володимир Самборський запросив для участі у зборі 22 виконавців

Юнацька збірна України з футболу U-16 (гравці не старші 2010 р. н.) оголосила склад для участі в міжнародному товариському турнірі в Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Навчально-тренувальний збір збірної України U-16 проходитиме в турецькому місті Сіде з 22 січня до 1 лютого 2026 року. У його межах 26-го, 28-го та 31 січня наша команда проведе три товариські матчі. Її суперниками стануть однолітки із Чехії та Туреччини. Ім’я третього суперника буде оголошено пізніше. 

Головний тренер синьо-жовтих Володимир Самборський запросив для участі у зборі 22 виконавців.

Склад юнацької збірної України U-16

Воротарі: Ігор Галдін («Леванте», Іспанія), Матвій Мікула («Брага», Португалія), Артур Скакун («Герта», Німеччина).

Захисники: Максим Мисюра («Шахтар» Донецьк), Тимур Угрік, Костянтин Кислянка (обидва – «Рух» Львів), Михайло Абрамовіч («Гориця», Хорватія), Богдан Бегметюк («Мілан», Італія), Ярослав Кибукевич («ОФКІП-Полісся» Київ), Кирило Савченко («Гайдук», Хорватія).

Півзахисники: Ілля Бирладяну («Шахтар» Донецьк), Ілля Островський, Денис Гордєєв (обидва – «Рух» Львів), Богдан Підгородній, Мирослав Доник (обидва – ЛНЗ Черкаси), Артем Ковбасюк («Кішварда», Угорщина), Данило Маліков («Фортуна», Німеччина), Богдан Руденко («Шльонськ», Польща).

Нападники: Артем Федушко, Олег Дзюринець, Ілля Бодак (усі – «Рух» Львів), Єгор Шевченко (ЛНЗ Черкаси).

Розклад матчів юнацької збірної України U-16

  • 26 січня. Україна (U-16) – Чехія (U-16). 11:00
  • 28 січня. Туреччина (U-16) – Україна (U-16). 14:00 
  • 31 січня. Україна (U-16) – суперник уточнюється.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

НОВИНИ ФУТБОЛУ

